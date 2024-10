La segretaria del PD Elly Schlein: “Da soli non bastiamo, forze d’opposizione riflettano sul risultato in Liguria”

Liguria. “Il PD da solo non basta per sconfiggere la destra, le elezioni in Liguria ne sono la dimostrazione: per questo serve una ampia riflessione che coinvolga tutte le forse di opposizione”. Parole della segretaria nazionale dei Dem Elly Schlein, che nonostante si sia spesa in prima persona nella campagna elettorale a sostegno di Andrea Orlando, non è riuscita nell’impresa di riportare al governo della Regione la coalizione di centro sinistra, sconfitta dalle urne.

Una analisi che investe direttamente anche il cosiddetto “campo largo”, che nel territorio ligure ha evidenziato il crollo clamoroso del M5s, ad esempio, ma non solo: “Il PD ha dato il massimo, ma siamo consapevoli che non bastiamo”, ha aggiunto, anche con riferimento alla netta affermazione dei Dem come primo partito in regione.

“Scontiamo le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra, come fa riflettere noi, che non abbiamo speso un minuto in polemiche o competizioni con le altre opposizioni”.

“Perché il nostro avversario è questa destra che vogliamo battere”. ha concluso la segretaria del PD Elly Schlein.