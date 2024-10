La proposta di Marabello (Indipendenza): “Polizia Locale gestita da Regione: più efficienza e più coerenza delle operazioni di sicurezza”

Liguria. “Se sarò eletto nel consiglio regionale della Liguria presenterò, insieme all’UGL (Unione Generale del Lavoro), una proposta di legge rivoluzionaria per il trasferimento della gestione della Polizia Locale dalla competenza comunale a quella regionale. L’obiettivo è quello di potenziare l’efficienza e la coerenza delle operazioni di sicurezza pubblica in Liguria”. Lo afferma Fabrizio Marabello, candidato consigliere regionale del Movimento Indipendenza.

“La creazione della Gestione Regionale Polizia Locale (GRPL) rappresenta un passo decisivo verso una struttura più coordinata e specializzata e sarà composta da rappresentanti della Regione Liguria, dei Comuni liguri, della Polizia Locale e altre parti interessate al fine di garantire un coordinamento efficace con una gestione ottimale delle risorse. La struttura organizzativa prevede diverse unità operative e un team multidisciplinare per affrontare le sfide legali, finanziarie e operative. Utilizzeremo la metodologia di analisi dei rischi ISO 31000:2018 per l’identificazione e la gestione dei rischi associati al trasferimento, sviluppando un piano di contingenza dettagliato. Inoltre, il coinvolgimento attivo delle parti interessate, attraverso incontri regolari e gruppi di lavoro tematici assicurerà trasparenza e legittimità nelle varie fasi dei processi decisionali”.

“Questa proposta punta a garantire una maggiore sicurezza e benessere per tutti i cittadini della Liguria, ottimizzando e massimizzando le risorse e migliorando l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità e alla tutela dell’intero territorio. Il piano di comunicazione sarà dettagliato e utilizzerà vari strumenti e canali per raggiungere tutte le parti interessate con un portavoce chiave atto a garantire un messaggio limpido e coerente. La formazione del personale sarà uno dei nostri punti di forza e pertanto supportata da moduli specifici, risorse online e simulazioni pratiche per assicurare una gestione competente della Polizia Locale. Il monitoraggio e la valutazione del progetto saranno effettuati tramite indicatori chiave di performance e sessioni di valutazione regolari per identificare gli eventuali problemi e adottare misure correttive. Inoltre, si propone l’emanazione di una Legge regionale ad hoc per formalizzare il trasferimento della gestione della Polizia Locale alla Regione Liguria, in conformità con le normative vigenti. Infine, la possibilità di istituire un servizio di polizia regionale permetterà di creare una struttura organizzativa dedicata alla sicurezza a 360 gradi a livello regionale, garantendo il rispetto delle normative nazionali e regionali. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini della Liguria e quella degli operatori chiamati a questa mission, ottimizzando le risorse, l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità e di tutela del territorio”.

Il progetto avrà “benefici per gli agenti e gli ufficiali: maggiore supporto e risorse, in quanto gli agenti e gli ufficiali avranno accesso a risorse e supporto più ampi, migliorando la loro capacità di svolgere il proprio lavoro in modo efficace”.

Ecco i punti salienti della proposta di Marabello: “Formazione continua: programmi di formazione avanzati e simulazioni pratiche garantiranno che il personale sia sempre aggiornato sulle migliori pratiche e tecniche operative. Opportunità di crescita professionale, maggiori incentivi e tutela legale: la nuova struttura regionale offrirà maggiori opportunità di carriera e sviluppo professionale per gli agenti e gli ufficiali insieme e maggiori incentivi economici e tutela legale come per le forze dell’ordine dello Stato. Coordinamento ottimizzato: un migliore coordinamento tra le diverse unità operative permetterà una risposta più rapida ed efficiente alle emergenze e alle situazioni di crisi favorendo la crescita professionale degli operatori. Ambiente di lavoro più sicuro: con una gestione più centralizzata e con risorse ottimizzate, gli agenti e gli ufficiali lavoreranno in un ambiente più sicuro e ben organizzato. L’iter di inclusione della Polizia Locale nel comparto sicurezza sembra non interessare al Governo Meloni: iniziamo, intanto, con la gestione regionale della categoria” conclude Marabello.