La Liguria vola a New York: conclusa con successo la missione per il Columbus Day

Liguria. Cultura, turismo e tradizioni: si è conclusa ieri, 14 ottobre 2024, la missione di Regione Liguria a New York in occasione del Columbus Day 2024, organizzata nell’ambito del programma “Italea” del Ministero degli Esteri, dedicato alla valorizzazione delle radici italiane nel mondo. La delegazione ligure, insieme a Comune di Genova, Teatro Carlo Felice, Genova Liguria Film Commission, Euroflora e Mei, Museo dell’emigrazione italiana, ha preso parte a numerosi eventi culturali, turistici e di networking, con lo scopo di promuovere il territorio e rafforzare i legami con la comunità italoamericana e il mercato turistico statunitense.

Il calendario eventi della missione “Italea” del Ministero ha preso il via con un evento proposto dalla Liguria: ad inaugurare la missione sono stati infatti i concerti “A Bridge of Music” dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, che si è esibita l’8 e il 9 ottobre presso la St. Patrick’s Old Cathedral con un tributo a Lorenzo Da Ponte e Niccolò Paganini. Due giorni di tutto esaurito, con standing ovation e tre bis solo nella prima serata.

Il 10 ottobre l’attenzione si è spostata presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, dove è stato proiettato il teaser del documentario “Amadeo Peter Giannini”. La presentazione, accompagnata dagli interventi di Cristina Bolla, Presidente della Genova e Liguria Film Commission e del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, ha raccontato la storia del banchiere di origini liguri, sottolineando il legame storico tra la Liguria e la città di New York. L’evento, oltre a valorizzare il contributo della nostra regione alla cultura e all’economia americana, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i contatti internazionali, stabilire nuove connessioni e promuovere la Liguria come location per set cinematografici di rilievo, in linea con la strategia regionale di attrazione delle grandi produzioni audiovisive internazionali.

L’11 ottobre la Liguria è stata invece protagonista dei food corners allestiti presso Piazza Italia a Madison Avenue, dove i partecipanti all’evento di networking organizzato dal MAECI hanno potuto scoprire le eccellenze enogastronomiche della regione. Dopo gli incontri B2B, i 70 invitati (tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti americani), hanno assistito a show cooking e degustazioni dei prodotti tipici della Liguria: la focaccia col formaggio, la focaccia genovese, il pesto al mortaio e l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP sono stati accompagnati dai grandi vini liguri, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Pigato, Vermentino e Cinque Terre.

Il 12 ottobre, i ragazzi del Liceo Pertini Vocal Ensemble, con la regia di Alberto Macrì, docente di storia della Musica al Liceo Pertini e rappresentante dell’Associazione dei Liguri nel Mondo, hanno tenuto un’esibizione presso l’Istituto Italiano di Cultura con un repertorio di brani della tradizione italiana e ligure.

La missione ha incluso anche altri momenti di networking di alto livello, come la partecipazione alla serata organizzata dal MAECI il 13 ottobre, durante la quale è stato presentato anche un video promozionale della nostra regione, insieme alle altre partecipanti all’iniziativa del Ministero.

Il 14 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione, la delegazione ligure ha preso parte alla Columbus Day Parade lungo la 5th Avenue. In rappresentanza della Liguria, il coro del Liceo Pertini che, dopo essersi esibito alla Messa a St. Patrick, ha sfilato sul carro della Columbus Foundation, offrendo un tributo musicale e simbolico alle radici italiane e celebrando la cultura e le tradizioni liguri davanti a un milione di spettatori presenti, con l’iconica maglietta “Liguria, The Italian Riviera”, il claim con cui la nostra regione è conosciuta nel mondo.