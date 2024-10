La Liguria per la prima volta alla Fruit Attraction di Madrid

Liguria. Al via oggi all’IFEMA Convention Center di Madrid la 16esima edizione della Fruit Attraction, la fiera del mercato ortofrutticolo che riunisce oltre 2mila espositori provenienti da 56 Paesi.

Per la prima volta anche la Liguria è presente alla tre giorni, che si concluderà il 10 ottobre, con uno stand dedicato. Un momento commerciale importante in cui la Regione presenterà, per il tramite di Liguria International e con la collaborazione delle due Autorità di Sistema Portuali e del Centro Agroalimentare di Genova, il sistema Liguria a operatori e rivenditori di tutto il mondo.

L’iniziativa rientra nel Piano attuativo 2024 di Liguria International.