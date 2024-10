Cairo Montenotte. “Ce ne andremo, cercheremo un’altra casa. Qui non possiamo più restare“. Così Monica, proprietaria di una casa in via Cortemilia a Cairo Montenotte, racconta le drammatiche ore vissute durante e dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio valbormidese nelle scorse ore.

La pioggia e il fango hanno invaso e devastato la sua abitazione: “Eravamo a casa quando è iniziato il diluvio – racconta ai microfoni di IVG -. Abbiamo dovuto rifugiarci ai piani alti, mentre l’acqua invadeva completamente il nostro appartamento”.

Un’esperienza drammatica, che fortunatamente non ha provocato alcun danno fisico a Monica e alla sua famiglia. Discorso diverso, invece, per l’abitazione: “Il bagno, dove c’era la lavatrice, è distrutto; il fango è ovunque, ed è uscito anche dal bidè. Non solo la casa è stata colpita, ma il fiume si è portato via anche le nostre due auto: una è sommersa e l’altra è stata spostata di diversi metri. La cucina è devastata e il frigorifero è inutilizzabile”, spiega.

“Non posso più far nulla in questa casa – racconta -, c’è troppo lavoro da fare. Ogni volta che sistemo qualcosa, il fiume la rovina di nuovo. Dobbiamo cercare un’altra casa. Fortunatamente, ci sono i volontari, che voglio ringraziare e che, da stamattina alle 8, ci stanno aiutando a rimuovere il fango. Se non fosse stato per loro, non so come saremmo stati messi stamattina”.

Conclude la signora Monica: “La nostra vita era qui, ma ora ce ne andremo. Un amico ci ha offerto una casa dove lui non vive. Speriamo di riuscire a liberare tutto e trovare una nuova sistemazione per noi e i nostri due cani, che non abbandoneremo mai“.