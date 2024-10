La Croce Bianca di Altare festeggia i suoi primi 50 anni: il programma delle celebrazioni

Altare. Il 27 ottobre la Croce Bianca di Altare festeggerà 50 anni dalla fondazione. E per celebrare degnamente il mezzo secolo di vita, l’associazione ha organizzato una manifestazione che coinvolgerà anche le associazioni consorelle.

Il programma della giornata prevede: alle 10.30 la messa in suffragio dei soci e dei militi defunti; alle 11.30 la benedizione del nuovo mezzo, un Fiat Doblò; alle 11.45 il saluto alle bandiere delle consorelle; alle 12.15 il corteo a piedi per il Museo dell’Arte Vetraria e il saluto del presidente con inaugurazione della targa ricordo; alle 13 rinfresco per ospiti e popolazione.

L’evento si svolgerà nel centro storico del paese, fra piazza Monsignor Bertolotti ed il Museo del Vetro, sede del pranzo per gli ospiti ed amici.