La Consulta Ligure delle Associazioni si riunisce a Varazze

Varazze. Domenica 20 ottobre alle 10 presso la sala consiliare del comune di Varazze l’Associazione culturale “U Campanin Russu” ospiterà la riunione della Consulta Ligure delle Associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell’ambiente.

Nata nel 1973, come istituzione di unione e raccordo fra le associazioni culturali operanti sul territorio ligure, oggi essa conta più di 60 associazioni aderenti delle quattro province liguri, di Carloforte e del Principato di Monaco.

Durante l’incontro si procederà, tra l’altro, alla declinazione del calendario per le attività comuni nel biennio 2024-2025.

Per la città di Varazze e per l’Associazione “U Campanin Russu” questo evento riveste “particolare importanza per la definizione degli obiettivi comuni, in un momento in cui la cultura e la difesa delle tradizioni devono essere sostenute in tutte le sedi dalle istituzioni, così come deve essere difeso l’ambiente e il territorio dalle possibili minacce (vedi rigassificatore ed estrazione del rutilo sul monte Beigua)”.