La castagnata di Ortovero ospita una mostra di moto d’epoca restaurate

Nell’ambito della Castagnata organizzata dalla Pro Loco Ortovero una mostra di alcune moto d’epoca della collezione del defunto Domenico Barbaria (Minicco). Restauratore per passione ha ricostruito centinaia di moto tra i primi modelli da competizione su pista in Italia e in Europa. La comunità ortoverese inizia a rendergli merito con questo ricordo della sua opera svolta in 50 anni di lavoro manuale e tecnico durante i fine settimana.

Grazie alla gentile disponibilità degli eredi, saranno esposti modelli di moto come Guzzi 500 Sport 14 (1929-1930), Guzzi Sport 500 15 “VT (1931-1939), Guzzi Corsa 4 Valvole 500 (1924-1934), Norton Manx 350 (a cavallo della seconda guerra mondiale), e Gilera Saturno 500 (1946).

Ad arricchire la figura di Minicco, un ricordo, toccante di Luigi Reale, uno dei suoi amici, che nel 2008 gli fece un servizio fotografico nel capannone in cui torniva i pezzi mancanti alle sue moto.

Una sequenza di scatti che ci riportano un mondo di passione e di capacità inaudite.