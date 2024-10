La Cairese non ci sta. Giribone: “Arbitraggio inadeguato, Serie D è una cosa seria”

Prima sconfitta casalinga per la Cairese. I gialloblù, dopo tre vittorie in altrettanti match, perdono 3 a 1 contro la Lavagnese. Cairese in emergenza in difesa: squalificati Onkony e Garbarino, infortunati Gargiulo e Boveri. Il direttore sportivo Matteo Giribone punta il dito contro la direzione arbitrale.

“Diventa difficile quando si va sotto 3 a 0 – esordisce -. Le assenze nello stesso ruolo pesano. Chi ha giocato ha dato il mille per mille. Abbiamo giocato contro una squadra forte. Nel secondo tempo si è vista la cazzimma di questa squadra. Abbiamo creato opportunità anche in 10 per andare sul 2 a 3.

Espulso Floridia per simulazione, la Cairese in 10 ha comunque provato a rimettere in carreggiata la partita: “La Serie D è una cosa seria – prosegue Giribone -, come le altre categorie, e inoltre con ragazzi che si allenano cinque volte a settimana. L’arbitro non era in giornata. Senza nulla togliere alla Lavagnese, tutti gli episodi sono andati contro di noi. C’era un rigore su Turone per noi. Il loro rigore del 3 a 0 era mezzo metro fuori area. Il nostro giocatore è stato espulso su una simulazione inesistente. Sono cose che non dovrebbero accadere”.

“Nel primo tempo – conclude – la squadra ha giocato col solito modulo solo che gli interpreti non avevano mai giocato assieme. Nella ripresa Turone ha fatto il difensore. Nella ripresa siamo stati più corti e aggressivi. Sul 3 a 1 c’è stato un miracolo del loro portiere che avrebbe potuto riaprire la partita“.

La classifica di Serie D aggiornata alla settima giornata di campionato:

1 Bra 16, 2 Albenga 16, 3 Lavagnese 16, 4 Ligorna 15, 5 Città di Varese 15, 6 NovaRomentin 11, 7 Sanremese 11, 8 Cairese 10, 9 Vado 10, 10 Asti 9, 11 Borgaro Nobis 9, 12 Imperia 8, 13 Chisola 8, 14 Derthona 8, 15 Vogherese 7, 16 Fossano 6, 17 Saluzzo 6, 18 Chieri 4, 19 Oltrepò 4, 20 Gozzano 3.