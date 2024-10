IVG mette a confronto Bucci e Orlando sui temi savonesi: dalla A6 al porto, dalla passeggiata a levante alla ex Savam

Savona. Nell’ampio dibattito fra i candidati alla presidenza della Regione Liguria organizzato lo scorso 7 ottobre nella vasca degli squali dell’Acquario di Genova da IVG e Genova24, sono stati sviscerati gli argomenti principali sul tappeto per il futuro della nostra terra.

Può essere interessante inserire nel confronto dei due principali oppositori, Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra), le loro opinioni su progetti più squisitamente savonesi, non fosse altro affinché se ne rammentino una volta eletti, e possano risponderne di fronte ai cittadini.

Si tratta di progetti che occorre conoscere nei particolari, ma d’altronde parliamo dell’elezione del presidente della Regione, che deve conoscere bene l’intero territorio e non solo Genova.

Abbiamo dunque posto loro 8 domande: ecco le risposte dei due candidati (in ordine alfabetico, prima Bucci, poi Orlando).

Il PRIIMT 2030, Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, contiene i progetti principali da realizzare con il ministero e gli altri soggetti interessati, come Autorità di Sistema portuale, Autostrade, Anas e Ferrovie. Lei è a conoscenza e ha studiato nei particolari la parte che riguarda la provincia di Savona, e soprattutto il capoluogo e Vado Ligure?

BUCCI – E’ un piano molto articolato ed interessante. Raccoglie le necessità infrastrutturali dell’intera regione. Per la provincia di Savona sono indicati una ventina di interventi su poco più di 110 complessivi. Significativa la parte che riguarda le infrastrutture per ottimizzare la funzionalità della piattaforma di Vado Ligure riguardanti l’assetto ferroviario, la diga foranea, la connessione con la viabilità esistente e lo svincolo autostradale. Su tutto ciò c’è ampia condivisione del territorio. Da oltre due anni sulla scorta di queste indicazioni, questi temi si stanno sviluppando e le linee da seguire sono ben precise. Da Presidente della Regione sosterrò questo percorso all’interno del Primt 2030.

ORLANDO – Nella prima bozza di Priimt Savona era completamente ignorata. La mobilitazione del territorio Savonese, dagli industriali al mondo del lavoro, con le istituzioni territoriali compatte sono riuscite a imporre alla Giunta Toti di inserire i progetti di interesse del territorio savonese nel Piano. Il mio lavoro da Presidente sarà quello di valorizzare questa capacità del territorio di fare squadra, curerò il rapporto con il savonese, una zona molto importante e purtroppo dimenticata dalle giunte di Toti. Grazie al confronto costante e lavorando assieme riusciremo a portare avanti i progetti previsti e richiesti dal territorio. Nel dettaglio, nel PRIIMT sono state inserite tutte le opere legate allo sviluppo portuale di Savona e di Vado, che dovranno poi far parte anche del prossimo PRP, le opere di potenziamento ferroviario di costa e di collegamento col Piemonte, le opere stradali a partire dal secondo lotto dell’Aurelia bis e autostradali con particolare riferimento alla Savona-Altare.

Cominciamo dalle ferrovie. Parliamo del raddoppio Finale-Andora, delle linee Savona-Torino, Savona-Alessandria, di quella per l’uscita delle merci dal terminal di Vado. Pensa che siano progettate e finanziate in modo adeguato o che occorra un’azione da parte della Regione Liguria?

BUCCI – Il progetto del raddoppio Finale-Andora è molto avanti. Proprio in questi giorni è stata inviata la VIA ai comuni interessati per le loro osservazioni. E’ certamente necessaria l’azione della Regione per coordinare la cantierizzazione degli interventi, per vigilare che siano rispettati tempi di esecuzione ma anche il rispetto delle comprovate esigenze dei territori interessati. La linea S.Giuseppe – Alessandria è fondamentale entri a pieno regime con la risagomatura delle gallerie. Sul raddoppio Fs della Torino-Savona Rfi sta facendo uno studio sul mercato potenziale: lavorando sui tempi di percorrenza possiamo rendere il ferro competitivo rispetto all’auto ma occorre ottimizzare la linea.

ORLANDO – La regione ha approcciato il tema ferroviario ignorando ancora una volta il confronto col territorio e i suoi rappresentanti istituzionali ed economici. Noi dovremo riaprire un dialogo con RFI forti di un nuovo rapporto positivo con Torino, costruito dai due sindaci Russo e Lorusso. Le risorse non sono ancora sufficienti e nemmeno il livello progettuale ci sembra adeguato, ma su questo la regione può fare molto, sarà una delle mie priorità, è nell’interesse della provincia di Savona, del Ponente, ma in generale di tutta la Liguria. Sia sulla Torino Savona che sulla linea San Giuseppe Acqui Alessandria non sono sufficienti semplici opere di manutenzione straordinaria, piuttosto è necessario un intervento strutturale che consideri le due linee complementari al terzo valico e alla pontremolese e consentano alla Regione di essere collegata in maniera efficiente e competitiva con tutti gli assi viari, dall’ovest all’est europeo. E’ possibile, da subito, aumentare il volume di merci in uscita dal Porto su ferrovia. Investire su questo contribuirebbe a rendere più competitivo il porto e a decongestionare le città attraversate tutti i giorni dai camion.

L’autostrada Savona-Torino è quella che necessita degli interventi più radicali. Crede che i progetti in atto siano sufficienti per modalità e tempi?

BUCCI – Il Concessionario dell’autostrada Savona Torino ha dimostrato di poter realizzare in tempi brevi significativi interventi (alcuni anni fa è stato ripristinato ponte autostradale in pochi mesi). Esiste un’ipotesi costosa ipotizzata per oltre il 2030 (costo di € 760 milioni) per un diverso tracciato che migliorerebbe anche l’accessibilità della val Bormida.

ORLANDO – L’implementazione della Savona-Torino è funzionale anche alla Carcare-Predosa, da Presidente della Regione seguirò direttamente questi progetti, le infrastrutture in questi anni di governo Toti-Bucci sono state molto raccontate, tante pose di prime pietre e zero realizzazioni. Io non poserò prime pietre, ma farò procedere i lavori. Tra le opere inizialmente non inserite nel PRIIMT e che ora fanno parte del piano grazie alle pressioni del territorio, c’è una scheda che riguarda la progettazione di un nuovo tratto autostradale tra Altare e Savona che superi un tracciato vecchio e non più adatto alle moderne esigenze. Il nuovo tracciato dovrà poter accogliere un traffico moto maggiore anche in previsione della realizzazione della Carcare – Predosa che decongestionerebbe in maniera decisiva l’autostrada tra Savona e Genova. Della Carcare Predosa parlano tutti, ma non è mai nemmeno stato dato un incarico per un progetto preliminare, sulla base del quale fare le valutazioni del caso.

L’uscita dal porto passeggeri di Savona rappresenta un altro nodo cruciale. Sono stati di recente presentati progetti futuribili per sfruttare binari merci e realizzare tapis roulant per collegare porto e stazione ferroviaria. Pensa che sia un libro dei sogni dai tempi biblici o un obiettivo da perseguire?

BUCCI – Il porto di Savona è una infrastruttura strategica di rilevanza nazionale fondamentale che deve sviluppare tutte le sue potenzialità quale ulteriore sostegno dell’economia savonese. Il potenziamento del ferro è necessario con la nuova stazione ferroviaria marittima, con l’affiancamento del binario merci di 550 mt ma anche le nuove infrastrutture volte a valorizzare la vocazione crocieristica quali il marciapiede e la passerella di collegamento con il terminal crociere.

ORLANDO – Non vedo libri dei sogni, dobbiamo lavorare in sinergia con tutti gli enti coinvolti per fare in modo che non si dilatino i tempi. Può essere utile per i turisti e per le merci. Comunque tutto si lega e l’obiettivo deve essere quello di sgravare l’imbuto in ingresso del Porto. Questo si può fare con la realizzazione della stazione marittima ma anche, come dicevo prima, implementando l’uscita delle merci dal porto su ferro, considerando che in quell’imbuto finiscono sia i camion che le macchine e i pullman dei turisti.

L’Aurelia bis nel tratto savonese ha due fronti. Il completamento del tratto Grana-Letimbro, già realizzato all’80%, e la prosecuzione verso il casello autostradale, entrambi tra l’altro già analizzati con rigore e molte critiche dall’ingegnere savonese Paolo Forzano. Come e in che tempi bisognerebbe procedere secondo lei?

BUCCI – Questa importante opera per la città di Savona va completata e le criticità sollevate vanno ascoltate ma poi la politica deve fare sintesi e decidere. Troppo spesso il molto meglio è nemico del fare. Iniziata nel 2013 ha un fine lavori previsto nel Febbraio 2026 ed i savonesi hanno già aspettato abbastanza.

ORLANDO – In tempi rapidi, il primo lotto serve per dare sfogo al traffico, alleggerendo la pressione sulla città di Savona, soprattutto quello pesante. Non va dimenticato che il cantiere del primo lotto è stato fermo dal 2018 al 2023 per il fallimento dell’appaltatore precedente. Ora i lavori sono ripartiti ma dovremo vigilare affinché venga rispettato il cronoprogramma e vengano realizzate tutte le opere accessorie a salvaguardia del quartiere. Al contempo bisogna seguire bene la fase esecutiva del secondo lotto per minimizzare l’impatto sui quartieri interessati e gestire i collegamenti col casello autostradale.

La passeggiata del levante savonese, nel tratto tra la Torretta e Albissola, è destinata a cambiare il volto della città, con parcheggi, una sorta di Darsena 2, nuova viabilità. E’ finanziata solo in parte. Come intenderebbe attivarsi?

BUCCI – Vanno cercati i finanziamenti necessari per completare anche la trasformazione del Levante savonese che, con la creazione di 350 posti barca amplierà l’offerta turistico-portuale, sostenendo la blu economy che deve rappresentare una fetta sempre più ampia dell’economia ligure. Con l’Aurelia Bis in zona Miramare si può creare un parcheggio di cintura intermodale fondamentale per il traffico veicolare.

ORLANDO – Per la prima volta abbiamo un disegno complessivo dell’area, coprogettato da Comune e Adsp; le risorse stanziate sono vicine alle necessità del secondo quadrante, adsp, Anas e regione devono fare la loro parte come previsto. La Regione che ho in mente sarà protagonista di quest’opera di cucitura tra porto e città, sia in termini di risorse sia in termini di sinergie e governo delle tempistiche e del processo di partecipazione necessario.

Gli interventi della Soprintendenza incidono spesso in maniera secondo molti troppo invasiva. Si possono citare i casi della ex Savam di Altare e della mancata demolizione totale delle Funivie di Savona. Qual è il suo parere?

BUCCI – E’ un organo dello Stato con cui ci si deve confrontare, ascoltando attentamente per trovare quelle mediazioni e quella sana collaborazione costruttiva in attuazione delle buone pratiche già collaudate che rende attuabili i progetti.

ORLANDO – Ho una profonda esperienza alla guida di ministeri importanti, una dimestichezza nel far lavorare insieme gli uffici e le strutture burocratiche che voglio mettere a disposizione del mio territorio. Nel rispetto delle regole le cose si possono fare e fare per bene. Abbiamo risorse importanti da spendere nell’interesse del territorio e dei cittadini, farlo bene è anche garanzia di farlo in tempi rapidi, esigenze pubbliche da contemperare.

Esiste il progetto di collegare il porto di Savona al casello autostradale con un tunnel sotterraneo, progetto che sembra in ritardo. Lei lo ritiene utile e e sarebbe disposto a sollecitarne e seguirne la realizzazione?

BUCCI – Infrastrutture simili sono state realizzate in altre città ed hanno portato grossi benefici in termini di minor traffico cittadino e maggior qualità ambientale. Se la città di Savona è convinta di questa opera è compito anche della politica regionale aiutarne l’attuazione.

ORLANDO – Serve un accesso dedicato al porto, che assieme allo sviluppo del ferroviario potrà aumentare la capacità di creare sviluppo e lavoro per lo scalo. Bisogna che dalla idee progettuali si passi al reperimento delle risorse e alla realizzazione. Io non credo che le province liguri siano in competizione tra loro, possiamo crescere e prosperare insieme con un forte coordinamento delle progettualità, delle politiche di sostegno, lavorando come Regione che esalta le vocazioni territoriali e le promuove coordinandole. Per ragionare di idee di sviluppo per il territorio savonese bisogna intanto però sventare una servitù dannosa, voluta da Toti e Bucci: il rigassificatore. Portarlo a Vado costerebbe 500 milioni e frusterebbe le ambizioni di una provincia che merita di meglio.