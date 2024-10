Interramenti di scarti di cinghiale a Magliolo, l’Osservatorio Animalista: “Pericoloso azzardo”

Magliolo. “E’ un pericoloso azzardo”. Così l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) l’interramento di scarti di cinghiale in località Necoste di Magliolo “approvato dalle autorità locali per venire incontro alle irricevibili pretese dei cacciatori del ponente savonese, che hanno deposto i fucili per protestare contro le spese di incenerimento, a loro carico, degli animali uccisi nelle battute aperte il 2 ottobre”.

“Si crea comunque una discarica, con tutte le note controindicazioni ambientali di tali strutture e con l’aggiunta di ulteriori gravi ed inutili rischi, dovuti ad inevitabili errori di procedure, dispersione di materiale, rischio di interrare parti di cinghiali infetti non ancora positivi alle analisi ed attiramento di altri animali selvatici in cerca di cibo; quindi con l’incubo che l’epidemia, fermatasi soprattutto, secondo OSA, per lo sciopero dei cacciatori nel 2023 ed per le recinzioni, anche se incomplete, delle zone rosse, si diffonde nelle zone finora indenni del ponente”.

“Di fronte ai testardi propositi degli enti locali e regionali di continuare a sostenere il ‘depopolamento’ dei cinghiali con le battute di caccia per contrastare la peste suina, OSA ricorda malinconicamente quanto asserito dalla commissione europea EUVET e da molti scienziati sull’argomento: ridurre a zero la popolazione di cinghiali è impossibile, la caccia è controproducente e può favorire la diffusione della malattia, mentre le recinzioni sono un valido sistema di contrastarla, purchè lo si faccia rapidamente e si mettano a disposizione i fondi necessari e le tecnologie disponibili”.