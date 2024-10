Internazionalizzazione: a novembre il nuovo corso gratuito di Regione Liguria per favorire l’export delle imprese

Liguria. Partirà l’11 novembre il nuovo corso gratuito di Regione Liguria per favorire l’internazionalizzazione delle imprese liguri.

Per il tramite di Liguria International, e in collaborazione con il Sistema camerale, le associazioni di categoria e Agenzia ICE, verranno organizzati incontri per fornire ai partecipanti le conoscenze base sul marketing internazionale e per approfondire gli strumenti utili a operare sui mercati esteri, anche alla luce del mutato contesto di riferimento e dei nuovi trend, sempre più orientati alle competenze digitali.

Sette gli incontri previsti: due in presenza (della durata di 4 ore) e cinque online (della durata di 2 ore). Al centro delle argomentazioni, che verranno trattate da esperti della Faculty Agenzia ICE, tematiche come l’intelligenza artificiale, il green marketing, i social media, l’e-commerce e la blockchain. In aggiunta, a seconda delle esigenze che verranno individuate, è prevista l’organizzazione di 3 Focus Paese.

Un numero selezionato di imprese, inoltre, potrà beneficiare a conclusione del percorso formativo dell’affiancamento personalizzato in azienda di un esperto della Facility ICE (per una durata massima di 3 ore ad azienda). Il corso è destinato a imprese che si sono già misurate sui mercati esteri ed il termine ultimo per iscriversi è martedì 5 novembre.

Qui il programma e qui il link per iscriversi.