Inizio di settimana horror sull’A10: 4 incidenti in due giorni e cantieri, automobilisti “prigionieri”

Savona. Inizio di settimana horror sull’A10. E non si potrebbe definire altrimenti. Negli ultimi due giorni (lunedì 14 e martedì 15 ottobre), infatti, si sono registrati ben 4 incidenti, con 2 chiusure obbligate dell’autostrada ed una vittima.

Questo unito ovviamente ai cantieri che, dopo la pausa estiva, sono ritornati a “popolare” l’autostrada causando fisiologici disagi e rallentamenti alla circolazione.

Il risultato è che migliaia di automobilisti si sono ritrovati letteralmente “prigionieri” del traffico per ore ed ore, con conseguenti complicazioni chi dal punto di vista lavorativo e chi personale.

Andando a ripercorrere queste due giornate nere per la viabilità, si parte ovviamente dal tragico incidente avvenuto nella mattinata di ieri (14 ottobre), nel tratto compreso tra Varazze ed Arenzano, che è costato la vita a Kamal Mziuoira, 30enne operaio, residente a Borghetto Santo Spirito.

Si trovava a bordo di un furgone insieme ad un collega, quando, all’altezza del km22 in direzione Genova, all’improvviso il mezzo ha sbandato, andando ad impattare con violenza contro il guard rail. Entrambi sono stati sbalzati fuori dal finestrino.

Mentre il collega è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’ospedaleSan Martino di Genova, nonostante l’intervento repentino dei soccorsi, purtroppo per il 30enne non c’è stato nulla da fare. In questo caso l’autostrada è rimasta chiusa per oltre 2 ore per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo.

Il secondo incidente si è verificato nella serata di ieri (14 ottobre), tra i caselli di Aeroporto e Pegli. Lo schianto è avvenuto in direzione Savona, con l’autostrada “paralizzata” intorno alle 18 e la situazione che si è (quasi) sbloccata solo intorno alle 21. Due le persone rimaste ferite, in modo fortunatamente non grave.

Questa mattina (15 ottobre) un nuovo incidente è avvenuto tra Varazze e Celle Ligure, al km 29 + 400: un camion si è schiantato all’interno di una galleria in direzione Ventimiglia, finendo intraversato e bloccando l’autostrada. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l’autista, ma l’A10 è rimasta chiusa per quasi 3 ore portando poi alla formazione di una coda che ha raggiunto i 12 km. Il bilancio finale è stato di due feriti, non gravi: entrambi trasportati, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

L’ultimo incidente in ordine temporale è accaduto nella tarda mattinata odierna (15 ottobre), intorno alle 13, quando un automobilista, tra i caselli di Varazze e Arenzano (nello stesso tratto dell’incidente mortale del giorno prima), forse a causa della pioggia, ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi (senza riportare gravi conseguenze). Ma il sinistro è avvenuto in un’area di sosta, senza dunque ripercussioni – fortunatamente – sulla viabilità dell’A10.