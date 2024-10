Incidente stradale a Varazze, metronotte ferito e trasportato in ospedale

Varazze. Incidente stradale nella notte a Varazze, in corso Giacomo Matteotti.

Secondo quanto appreso, intorno alle 4.00, un metronotte in servizio si è schiantato contro un’auto in sosta, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto con la vettura è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Rossa di Varazze e il 118: dopo essere stato estratto dal mezzo incidentato, il metronotte, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto.