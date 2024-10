Incidente in A26, traffico bloccato: code fino a 6 km sulla A10

Liguria. Un’altra domenica difficile per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento per un incidente tra quattro auto avvenuto all’altezza del km 23, in area cantiere (segnalato).

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, portate in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. A chi è in viaggio verso Gravellona il consiglio è di uscire a Masone e rientrare in autostrada a Ovada, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Dal primo pomeriggio si segnalano code fino a 6 km nel tratto tra Borghetto e Feglino sulla A10, in direzione Savona, con conseguenti ripercussioni anche sulla via Aurelia. Al momento, invece, nessuna criticità sulla A6 Savona-Torino.

E sempre sulla A10 coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Secondo le previsioni, inoltre, dal tardo pomeriggio si prevede una intensificazione della circolazione viaria, che potrebbe portare a maggiori disagi sulle tratte autostradali. E per la giornata di domani, si segnala traffico da bollino giallo ancora sulla A26, in direzione Gravellona Toce.