Incidente in A10 tra Varazze e Celle, autostrada riaperta ad una corsia: 12 km di coda

Agg. ore 9:30: il tratto è stato riaperto ed il traffico defluisce su una corsia. Ma tra il bivio con la A26 dei Trafori e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, si sono formati ben 12 km di coda per lavori di ripristino necessari in seguito all’incidente. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Celle Ligure. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Pra’.

Agg. ore 8.45: il mezzo pesante è stato rimosso.

Varazze-Celle. A10 chiusa tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, a causa di un incidente avvenuto, intorno alle 5 di questa mattina, al km 29 + 400, nel quale è rimasto coinvolto un camion all’interno di una galleria.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Inoltre, si registrano oltre 6 km di coda in prossimità dell’uscita obbligatoria di Varazze.

Per fortuna nessuna grave conseguenza in seguito al sinistro: il bilancio finale è stato di due feriti, entrambi trasportati, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale di Autostrade per l’Italia. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Celle Ligure. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano.

Situazione difficile anche sulla A7, dove, nel tratto compreso tra Bolzaneto e il bivio con l’A10, questa mattina poco prima delle 7 si è verificato un altro incidente: un automobilista ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro le protezioni laterali. Nessun altro mezzo è stato coinvolto e l’uomo è stato medicato sul posto. Ne sono seguite code in direzione di Genova, ora in fase di smaltimento.