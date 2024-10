Incidente e A10 in tilt: lunghe code tra Arenzano e Varazze. Traffico congestionato anche in A7

Liguria. Mattinata molto complessa, quella odierna, dal punto di vista dei trasporti. Ai problemi alla circolazione ferroviaria infatti si sono aggiunti quelli registrati in autostrada a causa di un incidente avvenuto sulla A10, nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 all’altezza del chilometro 20, e ha coinvolto un solo mezzo, un’auto. A bordo un uomo di circa 60 anni che è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul tratto si è formata una coda che, intorno alle 9, era di circa due chilometri. Altre code si sono registrate sulla A7 tra Bolzaneto e Genova e in uscita a Bolzaneto, provenendo da Genova, per traffico intenso. Code anche sulla A12, tra Chiavari e Recco, per lavori, anche se qui la situazione alle nove era in fase di normalizzazione.