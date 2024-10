In visita a Laigueglia il Console aggiunto dell’Argentina Simon Germanetti

Laigueglia. Alla tredicesima edizione del “Salto dell’Acciuga, l’evento autunnale che si conclude oggi a Laigueglia, ha fatto visita il console aggiunto dell’Argentina Simon Germanetti. Il diplomatico è stato ricevuto dal sindaco Giorgio Manfredi e dal consigliere comunale Alessandro Chirivì.

L’amministrazione comunale di Laigueglia gli ha donato omaggi del borgo marinaro per poi accompagnarlo in una visita guidata.

“Il console è rimasto colpito della bellezza della nostra cittadina in occasione di un evento importante che chiude il ciclo delle manifestazioni laiguegliesi – dice il sindaco Manfredi – E’ stata una visita gradita perché proprio al ‘Salto dell’Acciuga’ la manifestazione si è arricchita appunto dallo spettacolo originale di Tango rioplatense dal titolo emblematico ‘La letra mai letta’, lo spettacolo di tango argentino promosso in questa occasione per far rivivere l’antica rotta degli scambi commerciali tra Liguria e Piemonte, miscelando cultura e tradizione, gastronomia e agricoltura, in un incontro unico tra terra e mare”.

“La letra mai letta” è un racconto originale che intreccia viaggi oltreoceanici con pene del cuore, aspirazioni e travagli, disastri inaspettati e seduzioni, con l’interpretazione di seducenti coppie maestri di tango, ballerini, attori e teatro-danzatori.