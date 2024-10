Il senatore Magni incontra i delegati sindacali di Alstom e Piaggio: “Regione deve fare la sua parte: mandiamo a casa il cdx e sosteniamo Orlando”

Vado Ligure/Villanova d’Albenga. “Qui c’è un’esperienza di lavoro che è importante salvaguardare, sia dal punto di vista economico che dei ‘saperi’. E’ necessario, quindi, fare tutto il possibile per portare avanti queste realtà”. Così Tino Magni, senatore della Repubblica per Sinistra Italiana, che questa mattina ha incontrato le rappresentanze sindacali ed i delegati di Alstom-Bombardier e Piaggio Aerospace.

Ad accompagnarlo Maria Gabriella Branca, candidato consigliere regionale per Avs.

“Dall’incontro – ha spiegato – è emerso che un’azienda come Piaggio, che è un’eccellenza, sta mano a mano perdendo la sua forza. Essendo in amministrazione straordinaria non si fanno investimenti e quindi non si guarda in modo corretto al futuro”.

Magni si è impegnato a “sollecitare il Governo a intervenire, sia con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso che con il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto. E’ necessario che queste competenze e questa capacità produttiva non vengano meno né a Vado Ligure né nel savonese e in Liguria”.

“Ma occorre una Regione che faccia la sua parte, perciò è necessario cambiare quella che è stata l’amministrazione della Liguria. Si può e si deve. Occorre mandare a casa il centrodestra, che in questi anni non ha fatto nulla sul fronte della tutela di queste aziende, e fare in modo che la coalizione che sostiene Andrea Orlando lunedì sera sia il nuovo governo regionale.”

“L’alternativa c’è, tocca a noi scegliere”, ha chiosato Gabriella Branca.