Il Savona perde il derby contro lo Speranza, mister Monte: “Ci hanno sorpreso, è mancata un po’ di cattiveria”

Savona. Agli Striscioni non basta il gol di Rignanese: il derby è dello Speranza. La vittoria 3-1 dei rossoverdi impedisce al Savona di difendere il primato in classifica, dopo una gara decisa dagli episodi, come commenta mister Fabrizio Monte. Il tecnico si aspettava una partita diversa dal punto di vista tattico. Dichiara infatti: “Sono un po’ sorpreso perché ci hanno aspettati, mentre pensavo che venissero a prenderci più alti. Abbiamo preso due gol che non si possono prendere e da lì la partita è diventata difficile”.

Ma al Savona è mancata probabilmente anche la capacità di gestire al meglio il match dal punto di vista mentale. “Hanno giocato meglio – commenta Monte – e hanno avuto più fame di vittoria. Dobbiamo lavorare ancora sulle palle inattive, ci è mancata un po’ di cattiveria in quelle situazioni. Ho cercato di tenere tranquilli i ragazzi in settimana, forse bisognava fare diversamente. Comunque, mancano ancora 27 partite per tornare là in cima, dove vogliamo arrivare”.

Insomma, la tranquillità di poter rimettere a posto le cose c’è, ma bisogna riprendere a lavorare in allenamento e correggere alcune cose. Monte, infatti, afferma: “Probabilmente ho lasciato l’ambiente troppo sereno e tranquillo, cercando di staccare la squadra dalle polemiche della settimana. Da martedì ripartiremo a lavorare, la stagione è lunghissima.