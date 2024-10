Il polo della Protezione Civile a Villanova apre le porte: sabato 12 ottobre open day

Villanova d’Albenga. La settimana dedicata alla Protezione Civile è l’occasione per avvicinare i cittadini ai temi della sicurezza e dell’emergenza. E così, sabato 12 ottobre, il Polo Regionale di Protezione Civile di Villanova d’Albenga, in via Disegna 2, aprirà le sue porte a tutti con l’Open Day.

Dalle ore 9:00 alle 17:00, sarà possibile visitare il Polo, scoprire le attrezzature e i mezzi utilizzati in caso di emergenza, e assistere a dimostrazioni pratiche come il montaggio di tende pneumatiche e montane.

Un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro dei volontari della Protezione Civile e per capire come ciascuno di noi può contribuire a rendere la nostra comunità più sicura. I più piccoli, inoltre, potranno divertirsi con giochi a tema, imparando a riconoscere i pericoli e a comportarsi correttamente in caso di emergenza.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Liguria, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la prevenzione e la gestione delle emergenze. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della Protezione Civile e di favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.