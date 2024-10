Il Millesimo non sfonda a Finale, mister Macchia: “Non sono soddisfatto del secondo tempo”

Finale Ligure. Pareggio dolciastro quello del Millesimo al Borel, in una partita terminata 0-0. Perché se i valbormidesi hanno dimostrato di poter dire la propria contro una squadra organizzata come il Finale, va anche detto che per un tempo hanno giocato con un uomo in più. Eppure, occasioni nitide per indirizzare la gara, ce ne sono state solo due negli ultimi minuti. “È mancato qualcosa – commenta il tecnico Fabio Macchia – nonostante la prestazione nel primo tempo sia stata buona. Abbiamo giocato bene con la palla, senza rischiare quasi niente e creando qualche occasione. Contro squadre organizzate non è facile e bisogna fare i complimenti al Finale per la loro compattezza“.

Ma, come detto, il tecnico non è soddisfatto, specialmente per l’atteggiamento con cui la squadra ha affrontato il secondo tempo. In dieci uomini, il Finale ha retto senza nemmeno troppe difficoltà i degoli urti del Millesimo. “Noi nel secondo tempo abbiamo fatto male – commenta il mister – e troppi errori in palleggio. Le poche situazioni che abbiamo creato ce le siamo mangiate, ma alla luce della prestazione fatta non sarebbe stata giusta la vittoria. Abbiamo fatto troppo poco, sono un po’ deluso anche da chi è entrato, perché non possiamo permetterci di abbassare il livello“. In effetti, i cambi della panchina non hanno inciso ad aumentare il peso offensivo della squadra negli ultimi minuti.

Proprio sul tramonto del match, il Millesimo ha creato le due occasioni più significative, con Delgado e Ndiaye, dopo aver portato in avanti più elementi. A questo proposito dichiara Macchia: “Abbiamo provato un po’ di tutto nel finale. Villar non era al 100%, sapevamo che non ci potesse dare molto. Con Salvatico bisognava aggiungere peso all’attacco, ma loro si sono compattati bene e c’erano pochi spazi“. Insomma, oltre ai demeriti del Millesimo, ci sono anche i meriti di un roccioso Finale, che ha complicato i piani dei valbormidesi. “Nonostante l’uomo in più – conclude il mister – affrontare una squadra forte e organizzata non è così facile, se si gioca male è ancora più difficile”.