Il maltempo manda in tilt anche i treni: circolazione ferroviaria sospesa tra Loano e Pietra [AGG. RIPRESA]

Agg ore 16.26 Il livello del torrente Nimbalto di Loano, monitorato dai tecnici di RFI, è sceso. Perciò alle 15.35 è ripresa la circolazione precedentemente sospesa a livello precauzionale tra Loano e Pietra Ligure per condizioni meteo critiche che stavano provocando il rischio di esondazione del torrente.

Nel periodo dell’interruzione è stato attivato dal Regionale un servizio bus spola tra Loano e Pietra Ligure. Due Intercity sono stati cancellati da Savona a Ventimiglia e alcuni regionali non hanno circolato nel tratto interrotto maturando ritardi fino a 45 minuti.

Savona. Il maltempo che mandato in tilt la viabilità praticamente in tutto il savonese, tra fiumi già esondati ed altri a rischio, non ha risparmiato nemmeno i treni.

A partire dalle 14, la circolazione ferroviaria sulla linea Ventimiglia-Genova risulta sospesa tra Loano e Pietra Ligure.

“Per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione del torrente Nimbalto”, hanno fatto sapere da Ferrovie dello Stato.

Situazione in aggiornamento