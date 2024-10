Orgoglio Ingauno contro proprietà Albenga: “Non ci fidiamo, pronti a ripartire da zero con imprenditori locali”

Inizia così il duro comunicato dell’Associazione culturale Orgoglio Ingauno nei confronti dell’attuale gestione dell’Albenga. Tante gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Nell’ordine, in quattro mesi il nuovo presidente Candela non si è mai presentato alla piazza.

Non sono state date spiegazioni chiare della sparizione del settore giovanile – passato in toto tranne la Juniores al Pontelungo. Nel giro di una settimana, si è dimessa quasi tutta la dirigenza (presidente Candela e responsabile marketing Bisazza esclusi), e Mariotti più 13 giocatori hanno lasciato la squadra.

Se pensiamo alle passate gestioni ed a tutti i problemi che hanno portato possiamo solamente prendere atto e sottolineare che, non solo non vediamo miglioramenti ma tutto sta andando irrimediabilmente a peggiorare, tenendo conto del calendario che ci vede solo a metà ottobre già ridotti in queste condizioni.

Come se non bastasse, da domani inizieranno pesanti sconfitte sul campo ed avvenimenti ancora più gravi, come non presentarsi alla partita di Asti nel campionato di Juniores Nazionale, continuando a prendere multe su multe e collezionando svariate figuracce.

Come 《associazione culturale》 ricordiamo che abbiamo lo scopo di difendere l’U.S. Albenga e la sua gloriosa storia da tutto e tutti sia dentro e fuori dal campo.

Non possiamo quindi negare l’evidenza né vogliamo far finta che tutto sia normale e sensato.

Per tutti questi motivi (e ve ne sono anche altri) ci troviamo essere nostro malgrado in totale disaccordo con questo tipo di gestione tanto da poter dichiarare di essere in civile contestazione. Siamo stanchi e stufi delle parole sentite delle promesse fatte e di una Societa’ che continua a perdere pezzi senza batter ciglio e senza che quest’ultima si senta in dovere di dare pubbliche e chiare risposte . Il rapporto non puo’ che definirsi del tutto “tranciato “ e non per nostro volere.

Siamo al nostro interno arrivati alla conclusione che, se non vi sara’ un cambio di mano o un netto cambio di rotta ( un’inversione a “u” ) garantita da fatti concreti certi e visibili, l’unica soluzione per poterci definitivamente slegare da queste continue e perenni situazioni sara’ quella di ripartire da zero.