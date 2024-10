Il Celle Varazze spiega il cambio Pisano-Valmati: “Mancava personalità nel gestire il gruppo”

I direttori Stefania Villa e Umberto Barletta, a prologo della conferenza stampa del nuovo mister, hanno spiegato le motivazioni che hanno portato all’esonero di Enrico Valmati e alla scelta di Mario Pisano.

La società, al termine di un mercato faraonico, punta a giocarsi le proprie carte per la promozione in Serie D. I dirigenti pur ringraziando mister Valmati per il lavoro svolto hanno riscontrato delle pecche nelle gestione di un gruppo con tanti giocatori dalla spiccata personalità.

Questo il motivo più che i risultati, che comunque sono stati deludenti visto che tra coppa e campionato è arrivata appena una vittoria su cinque partite. Ma soprattutto si sono riproposti i limiti evidenziati nel precampionato, con una squadra che arriva intorno all’area ma non riesce a concludere.