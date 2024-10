Val Bormida. Situazione critica per il maltempo in Val Bormida, dove il fiume Bormida è già esondato in due punti nevralgici e fa tremare il resto della valle.

A Ferrania è esondato nei pressi dell’omonimo stabilimento Ferrania invadendo interamente viale della Libertà che, al momento, risulta completamente inagibile.

Ma il Bormida è esondato anche ad Altare, nella zona dello svincolo che conduce a Mallare e all’area industriale: si sta riversando completamente sulle strade.

La viabilità nei due Comuni è andata ovviamente in tilt. Situazione molto complicata anche a Mallare, ma il fiume fa paura in tutti i Comuni che attraversa in valle, con i livelli in rapida salita.

Aggiornamenti in corso