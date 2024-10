I sentieri delle vie Marenche diventano un prodotto turistico per 25 bikers provenienti da Piemonte e Lombardia

Laigueglia. La statua del Redentore di Monesi ha dato il via all’entusiasmante evento cicloturistico “Le Vie Marenche”, una straordinaria pedalata su E-Bike che ha celebrato le storiche strade del mare, offrendo ai partecipanti panorami mozzafiato e l’opportunità di scalare colli per arrivare a Laigueglia.

Il percorso è iniziato da Monesi, dove i biker hanno preso la strada “Via del Sale” per pochi metri prima di innestarsi sull’Alta via Monti Liguri. Il primo passaggio al “Redentore” ha offerto un punto panoramico da cui si può godere del magnifico panorama della Valle Argentina. Una breve sosta al rifugio “La Terza” ha permesso ai partecipanti di riprendere fiato prima di proseguire sull’Alta via Monti Liguri. Successivamente, il percorso ha previsto il passaggio sotto il Monte Frontè (a 2152 metri), lasciando l’Alta via Monti Liguri per collegarsi alla Via Marenca. Da qui, i biker sono scesi al Colle del Garezzo (a 1778 metri) e proseguendo hanno raggiunto il Passo di Pian Latte (a 1756 metri), un punto panoramico con vista sul bosco di Rezzo. Scendendo sulla sterrata, il percorso ha offerto uno stupendo punto panoramico al Passo della Mezza Luna.

L’arrivo al Poggio Balau ha regalato ai biker una vista stupenda di Laigueglia, conclusione perfetta di un percorso che ha saputo valorizzare le antiche vie del sale, anche dette “Vie Marenche”, che storicamente portavano l’oro bianco al di là del mare, ovvero oltre le Alpi. Un educational che rientra nel progetto “Strade del Mare“ finanziato da Fondazione Compagnia San Paolo attraverso il bando “Territori in luce”.

Gli organizzatori di Alassio4fun, per la loro capacità organizzativa e per aver costruito un percorso che valorizza le antiche vie del sale, sono stati premiati dall’Associazione Antiche Vie del Sale con il titolo di “Ambasciatori delle Antiche Vie del Sale”. La foto ricordo a Laigueglia con tutti i partecipanti e la consegna della pergamena agli organizzatori Giorgio Nannei, Dante Schivo e Folco Corrado hanno segnato un momento di grande soddisfazione e orgoglio.

Alessandro Navone, presidente dell’Associazione Vie del Sale, ha dichiarato: “Questo percorso apre nuovi orizzonti per il binomio costa-entroterra e questa lunga pedalata dalle Alpi liguri alla Baia del Sole rappresenta un nuovo inizio per i sentieri delle vie Marenche”.

Franco Laureri, responsabile marketing e comunicazione dell’Associazione Vie del Sale, ha aggiunto: “La nostra missione è far riscoprire le storiche vie del sale e creare un legame forte tra le comunità costiere e quelle dell’entroterra. Questo evento è un esempio perfetto di come possiamo unire storia, cultura e sport in un’unica straordinaria esperienza”.

Il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, ha sottolineato: “A tutti i partecipanti è stata donata dal Comune di Laigueglia una ‘gift bag’ con la pubblicazione ‘Onda su Onda’ e una confezione di Sale della Liguria, prodotto da Pastificio Fratelli Porro di Col di Nava (IM), per ricordare a tutti quelli che lo useranno il valore straordinario di queste antiche vie che dal mare portavano “l’oro bianco” al di là delle Alpi liguri. Un ringraziamento particolare va ai 25 biker provenienti da Piemonte e Lombardia che sono stati testimonial e promotori delle vie Marenche, tracciando un nuovo inizio per altri eventi che possano trasformare queste antiche vie di comunicazione in un prodotto turistico di valore”.