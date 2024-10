Heart Global, 30 artisti internazionali a Savona: spettacolo finale al Teatro Nuovo di Valleggia

Savona. Oggi pomeriggio alle ore 18:15, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, andrà in scena lo spettacolo dei giovani di Heart Global, un’organizzazione internazionale no profit che coinvolge ragazzi da tutto il mondo. Sul palco gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” e gli allievi della compagnia teatrale “Nati da un Sogno” insieme a un cast di circa 30 giovani artisti e insegnanti da varie parti del pianeta, dagli Stati Uniti alla Germania al Giappone, che hanno dato vita sotto la Torretta a tre giorni di laboratori di canto, danza e recitazione.

La missione di Heart Global è quella di creare connessioni globali e supportare i giovani negli anni più importanti della loro formazione e trasformazione grazie al potere della musica. Artisti e insegnanti volontari internazionali conducono laboratori musicali in lingua inglese, della durata di tre giorni, nelle scuole e comunità di tutto il mondo. “La combinazione di canto, danza e recitazione – spiegano dall’organizzazione – è in grado di dare vita ad un’esperienza unica, creando uno spazio privo di giudizio, di grande rispetto, supporto e collaborazione“.

Gli artisti accompagnano i ragazzi all’espressione, riscoperta e celebrazione della propria essenza e valore, con l’opportunità di imparare a lavorare in squadra verso un obiettivo comune. Infatti, alla fine dei tre giorni, viene messo in scena uno spettacolo conclusivo, aperto al pubblico, in occasione del quale “mettendosi in gioco, i partecipanti capiscono di essere molto più capaci di quello che credevano e riscoprono una grande forza e un incredibile coraggio, che permette loro di approcciare la quotidianità con più fiducia e serenità”.

I fondatori di Heart Global, Bill and Robyn Brawley, sono coinvolti in questo tipo di progetti da più di 40 anni, venendo a contatto con migliaia di ragazzi in tutto il mondo. Centinaia di persone sparse in ogni angolo del pianeta collaborano per mantenere viva questa importante iniziativa e raggiungere sempre più studenti. “Fondamentale è poi l’aiuto delle scuole e delle comunità – spiegano da Heart Global – che contribuiscono all’organizzazione del laboratorio nelle proprie città; degli sponsor e dei donatori, che permettono di raggiungere scuole e comunità dove altrimenti non sarebbe possibile andare; delle famiglie ospitanti, che accolgono gli artisti e lo staff nelle proprie case, scambiando culture e costruendo incredibili relazioni che durano poi per tutta la vita”.

Domani gli artisti di Heart Global si trasferiranno a Varese per la tappa successiva; a seguire un lungo tour in Germania e Giappone.