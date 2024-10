Halloween, l’appello dell’Osservatorio Animalista: “Non buttata via le zucche”

Liguria. “Non buttate via le zucche dopo Halloween; e neppure le parti non impiegate per le vostre minestre”. È l’appello dell’Osservatorio Savonese Animalista in vista di Halloween.

“Trovate un bosco o un campo vicino a voi e spezzate le zucche in modo che gli animali possano nutrirsi, – hanno spiegato. – Sono buone per la fauna selvatica e i semi agiscono come un vermifugo naturale. Assicuratevi di farle a pezzi, così gli animali non vi incastrano la testa dentro”.

Secondo i dati: “dei 2.5 miliardi zucche prodotte solo un quinto viene riutilizzato; il resto finisce per decomporsi nelle discariche che creano gas nocivi che danneggiano l’ambiente”.

“Riciclate queste zucche per la fauna selvatica (o chiedete a una fattoria locale per i loro animali). Fate che questa strana festa (Halloween) serva a qualcosa ed inquini il meno possibile; aiuterete una fauna selvatica in condizioni difficilissime, a causa della siccità di questa estate e, ciò malgrado, soggetta alla stagione di caccia, come se nulla fosse accaduto”, hanno concluso da Osa.