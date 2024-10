Grande successo per la pianista Cinzia Bartoli ospite a Mosca del “Ferruccio Busoni Piano Festival”

Savona. E’ da poco rientrata in città la celebre pianista Cinzia Bartoli, reduce dal viaggio in Russia che l’ha vista ospite lo scorso 12 ottobre del “Ferruccio Busoni Piano Festival – Italiani in Russia”, nella Sala da concerto del “Media Center Scriabin House” di Mosca.

La rassegna, che proseguirà fino a dicembre, prevede una serie di concerti in varie città principali della Federazione e si svolge in occasione del centenario dalla morte del noto compositore e pianista italiano cui la manifestazione stessa è intitolata. Il progetto, inoltre, si svolge nell’ambito del 150esimo anniversario dalla nascita di Elena Fabianovna Gnesina, insegnante che ha dato un contributo significativo alla creazione del sistema nazionale russo di educazione musicale.

Ma il Festival ha anche lo scopo di rafforzare i legami culturali tra Russia e Italia, due paesi dalla grande cultura musicale. Proprio musicisti italiani come Muzio Clementi e Ferruccio Busoni hanno avuto un’enorme influenza sulla formazione e sullo sviluppo dell’arte pianistica del Paese nel XIX secolo. Protagonisti delle serate saranno infatti celebri pianisti italiani, residenti in Italia, che si esibiranno sia da solisti sia accompagnati dall’orchestra sinfonica del regista Fabio Mastrangelo, che vive e lavora in Russia.

Cinzia Bartoli, invitata dal noto pianista ed organizzatore della manifestazione Yuri Bogdanov, ha eseguito brani di Chopin e Scriabin, riscontrando grande apprezzamento da parte dei presenti in sala. “E’ stato un grandissimo onore – spiega la celebre pianista – Il pubblico possedeva un livello culturale altissimo e si è dimostrato di un’accoglienza unica. Ho percepito un ambiente davvero ospitale e Mosca è una città bellissima. Con l’Accademia di musica ‘Gnesin’ ed il Conservatorio Statale ‘Čajkovskij’, la scuola di piano russa si qualifica come la più prestigiosa al mondo”.

L’artista savonese, nata a Vado Ligure, ha vissuto per lungo tempo a Roma e in Sud America, per fare poi ritorno alla terra natia. Ha all’attivo 46 anni di carriera e ben 28 paesi stranieri in cui ha suonato. Ha conseguito premi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali di recente il “Premio Eccellenza Donna2” da parte della Sezione Fidapa di Albenga.

Tra i prossimi eventi in calendario per l’artista, due appuntamenti con lo spettacolo “Chopin, la stanza accanto” con Enrico Bonavera, il 12 gennaio a Camogli un concerto con il Duo Claps e ad aprile un viaggio in Cina.