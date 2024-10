Grande successo per il tour americano dei musicisti loanesi Elena Bacchiarello e Davide Nari

Loano. Grande successo per il tour americano dei musicisti loanesi Elena Bacchiarello (clarinetto) e Davide Nari (saxofono), che nei giorni scorsi si sono esibiti presso alcune delle più importanti organizzazioni e università statunitensi: Manhattan School of Music, Queensborough Community College (New York); University of Minnesota (Minneapolis); Western Connecticut State University (Danbury). Assieme al Trio Panamericano e al Klonos Trio (con Federico Gerini al pianoforte e Preston Duncan al saxofono), il gruppo internazionale ha proposto brani cameristici originali e prime esecuzioni mondiali di compositori contemporanei.

Il gruppo vanta un’intensa attività in Italia e all’estero (tra cui la recente partecipazione al XIX Congresso Mondiale del Saxofono tenutosi a Las Palmas, Gran Canaria – Spagna) e pubblicherà a breve un nuovo disco basato su composizioni a lui dedicato.

Elena Bacchiarello si diploma con il massimo dei voti in clarinetto, specializzandosi in Musica da Camera e laureandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Durante il percorso di studi ha svolto l’Erasmus a Bruxelles, sotto la guida del Maestro B. Diltjens. Ha preso parte a differenti formazioni cameristiche, con le quali ha partecipato a Concorsi Nazionali ed Internazionali e a concerti in Italia ed all’estero. Ha collaborato e collabora attivamente con Fondazioni, enti sinfonici e teatrali, tra cui: Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica di Savona, Filarmonica di Chiavari, Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, Ensemble Nuove Musiche di Savona, Palestine Youth Orchestra, l’Europe Philharmonic Orchestra diretta dal M° Ezio Bosso. E’ attualmente docente presso il Liceo “G. Bruno” di Albenga (SV) e l’Associazione Musicale S. M. Immacolata di Loano.

Davide Nari, saxofonista, ha all’attivo centinaia tra concerti solistici, cameristici e produzioni sinfoniche in Italia e all’estero (Europa, Stati Uniti, Asia), collaborazioni e produzioni discografiche con importanti etichette musicali. Vincitore di concorsi internazionali, si è esibito con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Diplomato in saxofono presso il Conservatorio di Genova “N. Paganini”, ottiene le Lauree di II Livello in Saxofono presso lo stesso Conservatorio e in Musica da Camera presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, consegue poi la laurea LTCL di Concertista presso il “Trinity College of London”. E’ attualmente docente di Saxofono presso il Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga (SV) e presso l’AssociazioneMusicale S. M. Immacolata di Loano. E’ attivo anche nel panorama jazzistico, potendo vantare collaborazioni con artisti di caratura internazionale.