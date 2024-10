Gli alunni del Liceo “Della Rovere” in trasferta a Canterbury, Vichy, Berlino e Toledo

Savona. Prima dell’inizio delle lezioni, numerosi studenti e docenti del liceo della Rovere di Savona, prevalentemente di lingue straniere, hanno partecipato agli stage linguistici organizzati dall’istituto.

I gruppi si sono recati in ben quattro diverse destinazioni europee dal ricco patrimonio storico e culturale, che ospitano anche siti riconosciuti come patrimonio dell’UNESCO. Oltre a seguire corsi tenuti da docenti madrelingua, hanno preso confidenza con un nuovo ambiente e si sono completamente immersi nell’atmosfera delle città.

In ordine di partenza, il primo gruppo si è diretto a Canterbury, città inglese rinomata per la sua maestosa cattedrale, le stradine medievali e gli splendidi giardini. Le lezioni di lingua inglese si sono tenute alla prestigiosa Stafford House Language School. Nel tempo libero gli studenti hanno anche avuto modo di esplorare il Dover Castle, ma il “pezzo forte” è stata la visita di un giorno a Londra, che li ha entusiasmati con i suoi numerosi luoghi-simbolo e gli iconici monumenti.

Lo stesso giorno, un altro gruppo è partito per Vichy, stazione termale dell’Auvergne. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di frequentare il “Cavillam”, noto come il miglior centro linguistico di tutta la Francia. Hanno esplorato le città di Chambéry, Clermont-Ferrand e Lione, non facendosi mancare neanche un’escursione naturalistica al Puy-de-Dôme.

Successivamente, ha lasciato l’Italia il gruppo diretto a Berlino, cuore pulsante d’Europa. Le lezioni si sono svolte al DiD, Deutsch Institut Berlin. Il percorso storico ha toccato il Reichstag, il Jüdisches Museum e il memoriale del Muro; non sono mancati però momenti più leggeri come la visita all’Olympiastadion, scenario della vittoria del Mondiale 2006, e l’impatto con la modernità di Potsdamer Platz.

Gli ultimi a partire si sono recati a Toledo, ex capitale della Spagna. Gli studenti hanno seguito i corsi di lingua all’Istituto San Fernando, e hanno scoperto la “Città delle Tre Culture”, così chiamata per la presenza islamica, ebrea e cristiana, caratterizzata da un interessante centro storico e numerose architetture religiose. Per ben due giorni hanno poi respirato l’aria della metropoli, con una visita a Madrid che ha toccato i luoghi più significativi di questa vivace capitale.

Gli stages hanno avuto il merito di rafforzare le competenze linguistiche, in particolare orali, grazie alla sistemazione degli studenti in famiglie ospitanti. Non solo li hanno accolti in casa, ma li hanno coinvolti nella loro quotidianità, provando nuove esperienze (e nuovi stili di cucina!).

In sintesi, è stata un’opportunità per gli studenti di legare tra loro e di uscire dalla loro zona di comfort. Sono tornati in Italia con competenze linguistiche potenziate, un maggiore apprezzamento per le culture diverse e, soprattutto, ricordi che dureranno tutta la vita.