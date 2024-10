Giustenice, è polemica sulle bollette dell’acqua: “Esorbitanti, vogliamo i rimborsi”

Giustenice. “Sono pervenute ai cittadini di Giustenice le bollette dell’acqua, con costi esorbitanti che in alcuni casi superano persino i mille euro per famiglia, gravate da una quota di depurazione assolutamente immotivata. Una vera e propria stangata per i residenti giusteniesi e per le famiglie che da anni, paradossalmente, patiscono continui disguidi nella fornitura idrica. Con l’acqua contingentata durante l’estate. Questo avviene nello stesso Comune di Giustenice che di recente il Difensore Civico Regionale ha esplicitamente bacchettato, insieme a Stellanello e Andora, per “fatture con costi ingiustificati, perdite occulte, sospensione della fornitura di acqua a nuclei familiari dove sono presenti minori o persone fragili, consumi commisurati al principio di presunzione, carenze strutturali degli impianti idrici”.

La denuncia arriva dal Comitato cittadino che chiede una revisione delle tariffe applicate e recapitate in bolletta.

A pesare in maniera massiccia è anche la quota di depurazione, che viene applicata sebbene il Comune (che gestisce direttamente l’acquedotto) non sia allacciato al depuratore: una mobilitazione dei cittadini, con la richiesta all’amministrazione comunale di eliminare nelle prossime bollette l’addebito non dovuto e soprattutto di fornire ai cittadini le modalità per il rimborso delle quote ingiustamente pagate negli anni pregressi. “Il tutto per adeguarsi – come imposto dagli organi di vigilanza – alla normativa e alle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che si sono espresse in modo inequivocabile e netto sull’argomento” precisano dal Comitato.

“Stupisce inoltre come l’amministrazione intenda “fare cassa” calpestando principi normativi noti e, specialmente, senza tenere conto delle sofferenze degli utenti nell’approvvigionamento idrico, a tal punto che alcuni residenti hanno abbandonato Giustenice, traslocando altrove, proprio per la mancanza di un servizio elementare quale è quello dell’acqua (farsi una doccia, cucinare, lavarsi, ecc.) che d’estate funesta quasi tutto il territorio comunale. Non è più tollerabile un Comune “barricato” che non risponde su questo tema: nel senso letterale, considerato che le porte del municipio anche adesso rimangono chiuse durante l’orario d’ufficio – come nel periodo Covid – ammettendo solo l’accesso su prenotazione telefonica; un’assurdità che mostra il grado di chiusura dell’ente nei confronti del cittadino e delle sue esigenze”.

“Si tratta di cifre spropositate con scadenza per il pagamento in pochi giorni, che hanno sconcertato la cittadinanza. Inoltre, per inquadrare il livello di approssimazione su questo tema e salasso ai danni dei cittadini, basti pensare che anche la somma delle varie voci sul frontespizio della bolletta mostra errori di calcolo”.

E’ in corso una raccolta firme nel Comune di Giustenice che espone le argomentazioni sul problema acqua e chiede con urgenza che siano rese note le modalità di rimborso delle quote di depurazione non dovute e pagate negli anni precedenti, oltre a maggior chiarezza sui calcoli dei consumi e sulle letture dei contatori.

Sul caso sollevato, il sindaco Mauro Boetto, chiamato in causa, attende di ricevere ufficialmente la lettera e la richiesta di incontro: “Sono pronto ad un confronto sul tema, che non dipende direttamente dall’amministrazione comunale ma dalla Servizi Ambientali” afferma.

“Secondo quanto abbiamo potuto rilevare, alcune bollette dal costo elevato sono dovute al fatto che i cittadini non hanno effettuato l’autolettura, come richiesto e tra l’altro promosso dal nostro Comune, proprio per far pagare la cifra corretta legata ai soli consumi. Altre bollette elevate, invece, sono magari dovute ad arretrati anche di alcuni anni da parte dell’utenza” aggiunge.

“Come amministrazione comunale, ripeto, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e verifica” conclude Boetto.

Inoltre, a Giustenice sono in corso i lavori di potenziamento dello stessi acquedotto comunale, con la realizzazione della nuova “stazione di rilancio” che pomperà l’acqua del pozzo di Canun (parte bassa del paese) tramite la vasca dei Tempuii alla vasca Castagneo (parte alta del paese).