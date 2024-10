Giovani e digitalizzazione: perché scegliere un corso di inglese online

L’inglese è la lingua più utilizzata al mondo per comunicare tra individui di nazionalità diverse. Per accertarsene non è necessario andare all’estero: basta fare un giro nelle città italiane durante l’estate, quando può capitare di relazionarsi con un turista straniero.

Per non parlare del fatto che si tratta di una competenza indispensabile per ragioni legate al lavoro, a un percorso accademico, persino per fare un viaggio di piacere.

Il periodo della vita ottimale per imparare una lingua straniera è quello dell’età giovanile, ma non è mai troppo tardi per iniziare. Se una volta c’era l’abitudine di frequentare delle lezioni in presenza, oggi ciò non si rivela più necessario. Lo sanno bene bambini e ragazzi, i quali hanno avuto modo di sperimentare – durante la pandemia e non solo – le modalità della didattica a distanza.

Grazie agli sviluppi delle tecnologie digitali oggi è diventato sempre più comune accedere a un corso di inglese online, a fronte di un perfezionamento dell’offerta formativa con opportunità migliori di quanto non accadeva fino a pochi anni fa.

Corso di inglese online: un’esperienza immersiva e completa

Per chi desidera parlare l’inglese fluentemente seguire delle lezioni online, meglio ancora se interfacciandosi con insegnanti certificati e madrelingua, si rivela un’opzione da non sottovalutare.

Si tratta di una modalità di apprendimento che presenta diversi vantaggi, garantendo un’esperienza immersiva e con un alto livello di interazione. Lo studente viene seguito in maniera mirata e senza che sussistano delle distrazioni, cosa che avviene con una frequenza maggiore all’interno delle aule in presenza, dove è un attimo trovarsi a interagire in italiano.

Inoltre, dovrebbe essere messo a disposizione il supporto costante di un tutor qualificato, che seguirà la persona per l’intera durata del corso, a livello formativo e organizzativo. Ed è proprio questo un altro plus degno di nota quando si parla di corsi di inglese online: la personalizzazione ai massimi livelli, complice il fatto che è possibile concordare la frequenza e gli orari delle lezioni sulla base delle proprie esigenze senza doversi adattare come invece accade nei percorsi dal vivo.

Corsi di inglese online: cosa è cambiato nel tempo

La didattica a distanza ha offerto fin dalla sua introduzione – che secondo l’Accademia della Crusca risale già all’Ottocento – un potenziale impareggiabile.

Se inizialmente la formazione avveniva tramite la corrispondenza postale, lo sviluppo delle nuove tecnologie ha portato ad avvalersi della radio, della televisione e, più recentemente, dei media telematici e informatici.

La digitalizzazione, nello studio delle lingue straniere, ha permesso di abbattere le barriere legate alle tempistiche e persino ai costi, a fronte di un risparmio considerevole per quanto riguarda entrambi.

I corsi di inglese online richiedono un investimento più contenuto, anche perché non comportano di dover effettuare le spese legate al raggiungimento della sede dove vengono svolte le lezioni.

La gestione dei tempi viene ottimizzata, come abbiamo avuto modo di vedere nel paragrafo precedente: un valore aggiunto di non poco conto visti i tantissimi impegni che spesso hanno sia i giovani che i loro genitori.

Sul web si possono trovare percorsi formativi certificati e che presentano opportunità concrete a livello professionale, adatti a tutti i livelli: base (A), intermedio (B) e avanzato (C).