Giorno dell’unità nazionale e delle Forze Armate, il programma delle celebrazioni a Savona

Savona. Come di consueto, lunedì 4 novembre in piazza Mameli a Savona si terranno le celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate” istituiti per commemorare i caduti di tutte le guerre e testimoniare il perenne legame tra la nazione e le forze armate.

Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle 10 alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma della provincia, sarà data lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della difesa e verrà deposta una corona d’alloro presso il monumento ai caduti “Rintocchi e Memorie”.

Faranno seguito brevi interventi delle autorità.

All’evento parteciperanno anche gli alunni della scuola per l’infanzia “Sergio Sguerso” che eseguiranno l’inno nazionale con linguaggio Lis.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza.