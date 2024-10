Giornata Nazionale ANPAS, Arboscello (PD): “Le Pubbliche Assistenze devono essere una priorità. Regione Liguria investa maggiori risorse”

Savona. “Oggi, 24 ottobre, celebriamo la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS, una ricorrenza che finalmente rende il giusto omaggio al lavoro instancabile dei volontari. Questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sul valore inestimabile del loro contributo alla nostra società. Senza il loro impegno quotidiano, molte comunità non avrebbero accesso a servizi essenziali come il soccorso sanitario, l’assistenza sociale e il sostegno nelle emergenze”. Lo dichiara Roberto Arboscello, candidato consigliere regionale nella lista del Partito Democratico.

“Le Pubbliche Assistenze rappresentano un vero pilastro per la salute e il benessere dei cittadini, soprattutto in contesti difficili e poco serviti. Sono spesso portate avanti esclusivamente grazie alla dedizione e allo spirito di servizio dei volontari ANPAS, che mettono il loro tempo e le loro energie al servizio della collettività. Ma tutto questo impegno non può essere sostenuto solo dalla buona volontà: è necessario che la politica, a tutti i livelli, faccia di più per sostenerle. Le Pubbliche Assistenze devono essere una priorità. Il loro ruolo è cruciale, ma senza un adeguato supporto economico e materiale rischiamo di mettere a repentaglio servizi indispensabili. Regione Liguria, in particolare, deve fare la sua parte, investendo maggiori risorse per garantire a queste associazioni il sostegno che meritano”.

“Per questa prima Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze, l’ANPAS ha invitato le sue associazioni a esporre la bandiera dei 120 anni e a chiedere ai Comuni di illuminare di arancione un monumento o un edificio pubblico, un gesto simbolico che richiama l’attenzione sul valore del volontariato e della solidarietà. È il momento che le istituzioni riconoscano e sostengano concretamente questo patrimonio umano straordinario, garantendo alle Pubbliche Assistenze le risorse e i mezzi necessari per continuare a operare al meglio”, conclude.