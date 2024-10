Giorgio Cangiano incontra Alassio: “Visione comprensoriale la ricetta vincente per lo sviluppo del Ponente”

Alassio. Prosegue il tour nel ponente ligure di Giorgio Cangiano, candidato consigliere per il centrosinistra a sostegno di Andrea Orlando in vista delle Elezioni Regionali, con la Liguria al voto il prossimo 27 e 28 ottobre. L’appuntamento è ad Alassio per sabato 19 ottobre, alle 18,30, presso la biblioteca civica di piazza Airaldi e Durante.

“Quella che voglio portare avanti è una visione amministrativa a livello comprensoriale – ha affermato Cangiano – Alassio e Albenga, unitamente ad altre città costiere sono molto complementari. Se a questo aggiungiamo il nostro fantastico entroterra, il golf di Garlenda e l’aeroporto di Villanova si comprende chiaramente che insieme si possa creare un’offerta turistica unica e attrattiva, valorizzando le specificità di ogni comune e creando sinergie, con la regia fondamentale di Regione Liguria”.

“E poi ci sono l’Isola Gallinara, con il suo progetto europeo legato all’outdoor marino, che rappresenta un’ulteriore, straordinaria opportunità per promuovere il turismo sostenibile e sportivo e la via Iulia Augusta che collega le due città con un percorso storico-naturalistico straordinario”.

Ma non mancano, purtroppo, “le note dolenti che, loro malgrado, legano i Comuni della zona”, come ha spiegato Cangiano: “Oltre alle risorse, condividiamo anche sfide importanti: la sanità, con l’ospedale di Albenga come punto di riferimento; il dissesto idrogeologico che, a maggior ragione dopo quanto visto in questi giorni, minaccia il nostro territorio; la sicurezza”.

“Per Alassio, poi, la difesa del litorale è una priorità assoluta. L’erosione costiera, è un fenomeno sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici: minaccia seriamente la costa e le attività economiche ad essa legate. Per affrontare questa sfida è fondamentale un intervento coordinato e strutturato. La Regione, in particolare, ha un ruolo cruciale nel fornire le risorse necessarie per realizzare finalmente opere di difesa efficaci e durature ed è arrivato il momento che se ne faccia carico in modo serie e finalmente concreto”, ha concluso il candidato consigliere ingauno.