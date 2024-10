Regionali, Gianni Alemanno (Movimento Indipendenza) a Savona: appuntamento il 19 ottobre

Savona. Domani (sabato 19 ottobre), alle 12, da Villa Cambiaso, in via Torino, partirà il tour elettorale dell’onorevole Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza (partito che rappresenta la destra sociale, sovranista, identitaria e cattolica) per presentare il candidato presidente Alessandro Rosson, i candidati consiglieri regionali e il programma elettorale.

Poi Alemanno incontrerà gli elettori ad Andora, a Ceriale ad Albenga e, infine, ad Alassio.

I candidati nel Collegio di Savona e provincia sono: Fabrizio Marabello (capo lista) funzionario pubblica amministrazione, Isabella Vinai esercente e consigliere comunale di Casanova Lerrone, Davide Chiaffitella imprenditore, Fulvia Boidi consulente immigrazione e Simona Siccardi, operaia.

Durante gli incontri “saranno affrontati i macro-temi che riguardano la Liguria e soprattutto la provincia di Savona ossia, la sanità, le infrastrutture, il lavoro, la sicurezza, il turismo e la cultura”.

Lo slogan della campagna elettorale del Movimento Indipendenza è “Padroni a casa nostra!”.