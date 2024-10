Gianni Alemanno a Savona: “Cdx e csx hanno fallito, serve aria nuova”. Rosson: “Bucci esponente del centro-arancione, continuità con Toti”

Savona. “Vogliamo entrare in consiglio regionale, ma non solo per erodere consenso al centrodestra, ma per mettere in crisi un sistema di potere che rimane sempre uguale anche quando governa il centrosinistra o quando governa il centrodestra. Il centrosinistra ha fallito, il centrodestra ha deluso, quindi c’è bisogno di aria nuova e soltanto Alessandro Rosson e i nostri candidati, rappresentano quest’aria nuova”. Lo ha detto Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza, oggi a Villa Cambiaso a Savona per presentare il candidato presidente di Regione Alessandro Rosson ed i candidati alla carica di consigliere.

Volendo esaminare i motivi per cui il centrodestra “ufficiale” avrebbe fallito in Liguria, Alemanno ha spiegato: “Il primo dato di fondo è che questo centrodestra è finito con uno scandalo e con un patteggiamento. Su quello che è il principale motore di sviluppo della Liguria, cioè il porto di Genova. Questo significa, e le sentenze del Consiglio di Stato l’hanno confermato, che non si è fatto tutto il possibile per sviluppare questo porto. Se a questo aggiungiamo che il governo di centrodestra Meloni è uscito dalla Via della Sete impedendo a Genova di diventare il primo porto europeo, c’è un tradimento vero e proprio della Liguria. A questo aggiungiamo un’immigrazione incontrollata, i porti di Genova che sono diventati porti di primo approdo, una situazione della sicurezza degradata, un trasporto pubblico incredibile (io sono venuto in macchina, ho attraversato tutta la Pianura Padana, quando si arriva in Liguria cambia tutto, cambiano le velocità, si abbassa tutto, è tutto bloccato, c’è è una situazione completamente diversa). Ultimo punto è il lavoro:, la Liguria è l’unica regione che ha visto calare la propria indice di occupazione, e quindi sostanzialmente c’è bisogno di un grande rilancio”.

Viene da chiedersi se non convenisse portare avanti questa battaglia “dall’interno” e cioè da esponente della coalizione di centrodestra. Perché il rischio, facendola dall’esterno, è di favorire Andrea Orlando: “Noi abbiamo attivato un confronto con Bucci e con il centrodestra, ma abbiamo trovato il veto. Si sono rifiutati di confrontarsi con noi e quindi questo significa che temevano la nostra proposta alternativa e soprattutto il nostro atteggiamento complessivo, perché ricordiamoci che noi siamo un movimento sovranista, contrario alle guerre che si stanno conducendo in questo periodo in cui l’Italia è stata coinvolta contro il suo interesse nazionale. E siamo per una forte critica all’Unione Europea perché tutti i problemi della Liguria, tutti i problemi dell’Italia derivano per prima causa dai vincoli dell’Unione Europea”.

Qual è il risultato minimo sopra il quale Indipendenza sarà soddisfatto? “Noi saremo soddisfatti portando almeno un consigliere regionale in regione perché deve essere il guardiano della nostra impostazione e un difensore vero dei cittadini”.

Alemanno e Indipendenza sono oggi a Savona, un’area che storicamente è di sinistra, quindi distante da Indipendenza, e che in questo periodo è particolarmente arrabbiata col centrodestra per alcuni temi, quali il rigassificatore, la chiusura di alcuni pronto soccorso. Come convincerli? “I savonesi hanno ragione a essere arrabbiati col centrodestra, il rigassificatore non doveva venire qui, è stata una richiesta di Fratelli d’Italia perché il sindaco di Piombino è un esponente dei Fratelli d’Italia e quindi è stato chiesto di prendere il rigassificatore e portarlo qua. Quindi Toti ha accettato sostanzialmente un’imposizione dei Fratelli d’Italia e della Meloni. Quindi i cittadini di Savona hanno ragione a essere arrabbiati col centrodestra, ma certo non possono guardare il centrosinistra perché il centrosinistra ha fatto le stesse cose se non peggio”.

Come detto, all’incontro era presente Rosson, che durante il dibattito organizzato da IVG.it e Genova24, è stato molto critico, soprattutto nei confronti del candidato del centrodestra Marco Bucci, cioè di un esponente della stessa area di Rosson. Il rischio, secondo qualcuno, è che questa “tensione interna” si trasformi in campagna per gli avversari.

“Bucci non è il candidato del centrodestra, ma del centro-arancione – ribatte Rosson – Bucci è la continuità con Toti. Scrivi Bucci ma leggi Toti, questa è la verità. Io so che il candidato, sindaco della città di Genova, è disattento. Lo abbiamo visto anche sulle vicende del porto genovese. Però va ricordato che tutte le liste che sostenevano Toti oggi sostengono Marco Bucci. Tutti i consiglieri regionali che sostenevano Toti, oggi sostengono Bucci. Tutti gli assessori che sostenevano Toti, oggi sostengono Bucci. Questo centro non va bene”.

“Ieri ho ascoltato dichiarazioni vergognose in quel di Ventimiglia da parte del ministro Piantedosi e Tajani. Addirittura dicevano che ‘finalmente abbiamo fatto l’accordo con la Francia’. Ma che accordo hanno fatto? Ventimiglia al disastro, immigrati da tutte le parti, una cosa incredibile. Hanno tolto qualche tenda giusto perché arrivavano due ministri della Repubblica. Ma che accordo hanno fatto con la Francia? La Francia schiera la Legione Straniera ai confini e noi invece facciamo sbarcare in terra di Liguria i migranti. Arrivano le navi Ong. La Liguria è una delle regioni più lontane dalla costa africana e a Genova e La Spezia arrivano le navi di migranti. Allora perché io critico questo centro-aracione? Perché la gente ci ha chiesto di portare i valori, le battaglie della destra. E noi siamo la destra vera: la destra sociale, sovranista. Non commento Orlando perché si commenta da solo: ha una faccia talmente triste e soporifera che non può certo sfondare nell’elettorato di sinistra”.

Il ponente ligure è da sempre del centrodestra, mentre Savona (dove si trovano oggi Alemanno e Rosson) storicamente guarda a sinistra ed ha un connotato antifascista molto forte. Cosa potrà dire Rosson ai savonesi per convincerli a votarlo? La risposta: “Noi non promettiamo posti di lavoro, favori per le liste delle case popolari, contratti di collaborazione. Noi promettiamo di impegnarci di risolvere i problemi di questa città, che sono molti. Lavoreremo in maniera onesta, trasparente, mettendo sempre la legalità al primo posto. Noi siamo alternativi al candidato di sinistra Orlando e a Bucci. Sono due facce delle stessa medaglia. Noi rappresentiamo la destra sociale e sovranista. Quindi chiediamo il voto perché ci mettiamo la faccia. Questa è la mia faccia, la faccia di un candidato incensurato, che mette e metterà le proprie competenze a disposizione della città di Savona e di tutta la Liguria”.