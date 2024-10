Gasparri a Loano per Vaccarezza: “La sua solidità è sotto gli occhi di tutti”. Il consigliere: “Chiedo a Bucci un assessore savonese”

Loano. “A prescindere da chi sarà, io credo che Marco Bucci non potrà non inserire un assessore savonese nella sua giunta“. A dirlo è Angelo Vaccarezza, consigliere comunale uscente e candidato alle prossime elezioni nelle file di Forza Italia. Lo dice nel corso della serata in cui incontra amici e simpatizzanti insieme al senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, venuto a supportare Vaccarezza nella volata finale di questa campagna elettorale per le regionali della Liguria, in programma il 27 e 28 ottobre.

“Uno dei grandi errori degli ultimi 4 anni è stato quello di lasciare fuori dalla giunta la seconda provincia della Liguria – afferma lo stesso Vaccarezza – Bucci prenda chi vuole, ma porti una voce savonese all’interno della giunta. Ha già promesso due cose: no al rigassificatore, no al termovalorizzatore nel savonese. Gliene chiediamo una terza: sì ad un assessore della provincia di Savona nella giunta regionale”.

Accanto a lui Gasparri: “Abbiamo ricomposto un movimento con molti protagonisti delle passate stagioni che nel simbolo e nell’azione del segretario nazionale Antonio Tajani si sono ritrovati, e ora siamo tornati a trainare la coalizione sperando che anche in Liguria ci sia un bel risultato a doppia cifra. L’impegno di Forza Italia è stato capillare e plurale, comune per comune e provincia per provincia, allargando i confini verso un centro che, magari, non si sarebbe unito a noi. Anche qui in Liguria con una delle personalità di spicco come Angelo Vaccarezza ci sono i presupposti per ottenere buoni risultati. Lo conosco da anni, da quando era presidente della Provincia di Savona e portammo avanti una battaglia in difesa dei balneari. La sua solidità è sotto gli occhi di tutti, come la forza e l’impegno che ha sempre messo nella politica. Quelli della sinistra pensavano di aver vinto le elezioni in Procura, non ci auguriamo che le perdano nelle piazze”.

“Tra il nostro e il candidato del centro sinistra Orlando, che richiama Burlando anche nel nome, c’è un abisso – conclude Vaccarezza – L’onorevole infatti, lo ricordo, ha votato no al progetto Genova, ed è l’uomo delle chiusure, ovvero dei no. Se vogliamo evitare di ammettere in futuro di aver avuto ragione sulla loro incapacità di governare, visto che nella coalizione c’è divisione su tutto, è meglio non permettere loro di vincere le elezioni”.