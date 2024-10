Funghi in piazza a Calizzano, Castagnata ad Orco Feglino, ma anche “Ottobre De André”: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Castagnata ad Orco Feglino e Funghi in piazza a Calizzano, ma anche musica con Ottobre De André e un altro appuntamento goloso a Laigueglia con “Il salto dell’acciuga”. Non mancheranno poi mostre, spettacoli, appuntamenti culturali e tanti altri eventi per trascorrere un fine settimana all’insegna del relax e del divertimento in tutto il Savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

AD ORCO FEGLINO ARRIVA LA CASTAGNATA

La Pro Loco “San Lorenzo” di Orco Feglino presenta la Castagnata “Orco all’ombra dei castagni”: domenica 13 ottobre dalle ore 12,30. Caldarroste ma non solo: polenta, frittelle dolci, “focaccini”, carne alla brace, salsiccia e fagioli e buon vino.

Il caso di maltempo la manifestazione si terrà la domenica successiva, 20 ottobre. Per maggiori informazioni consultare il sito www.prolocosanlorenzo.it

FUNGHI IN PIAZZA A CALIZZANO

La Pro Loco di Calizzano presenta la XXIX edizione di “Funghi in Piazza”, domenica 13 ottobre. Dalle ore 12,30 apertura cucina della Proloco presso “Le Ciminiere” (locale al coperto). Menù a tema presso tutti i ristoranti del paese.

Tante le iniziative in programma: mercatini dell’artigianato, dell’hobbistica e delle eccellenze enogastronomiche; passeggiata con guida presso “Il bosco delle Streghe”; intrattenimento musicale; pesca di beneficenza; gonfiabili per bambini; mostre mitologiche e fotografiche; spettacoli, esibizioni e tanto altro.

A LAIGUEGLIA IL SALTO DELL’ACCIUGA

Fino al 13 ottobre c’è la tredicesima edizione de “Il salto dell’acciuga” che riporterà a Laigueglia i suoni, i colori e i profumi di molti luoghi diversi. L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Laigueglia con il patrocinio ed il contributo del Comune di Laigueglia, riproporrà l’incontro tra la terra e il mare, con una rinnovata Via del sale che da secoli ha unito comunità lontane fra loro attraverso iniziative culturali, mostre, enogastronomia e prodotti del territorio, associazionismo, musica, poesia, letteratura e molto altro.

“Il salto dell’acciuga” ha ottenuto il riconoscimento di “Evento Autentico Ligure 2024” da parte della Regione Liguria ed è realizzato anche attraverso il contributo della Regione Liguria–Assessorato al Turismo. Il tema di quest’anno sarà legato ad una storica ricorrenza del paese: il 230esimo “compleanno” di Laigueglia.

PROSEGUE LA RASSEGNA OTTOBRE DE ANDRE’

Sabato 12 ottobre terzo appuntamento ad Albenga con Ottobre De André. Alle 17 sul palco del Teatro Ambra grande musica e tanta nostalgia, tema questo caratterizzante l’edizione 2024 della riuscitissima manifestazione dei Fieui di caruggi. Apriranno gli of NEW TROLLS, eredi del più importante gruppo musicale rock progressivo italiano. Fra le loro opere si trovano alcune pietre miliari come il celebre Concerto grosso. A oltre cinquant’anni dalla nascita della band si riuniscono ad Albenga per Ottobre De André due pilastri e fondatori, Nico Di Palo, tastiera e voce, e Gianni Belleno, batteria e voce, protagonisti dei più appassionati viaggi musicali. Quella carezza della sera, Signore io sono Irish, Una miniera, Aldebaran sono nei ricordi e nel cuore di tutti noi. Con loro alla chitarra Claudio Cinquegrana, che ha avuto l’onore di suonare l’originale chitarra Esteve di Faber in occasione della consegna del Premio Fabrizio De André, Nando Corradini basso e voce e Stefano Genti tastiera, flauto e voce. Sarà anche un modo per ricordare un grande e indimenticabile amico di Ottobre De André: Vittorio De Scalzi.

Il momento romantico sarà assicurato da Eugenio Zambelli, in arte DINO, idolo delle ragazzine negli anni ’60 ’70. Indimenticabili i suoi successi: Te lo leggo negli occhi, Chi più di me, Il sole è di tutti, Gli occhi miei, La tua immagine. La sua storia musicale continua fino ai giorni nostri: la voce e la personalità non sono cambiate e Dino rimane sempre un fuoriclasse. Sarà accompagnato dalla chitarra di Marco Bonino (Mal, Camaleonti, Rettore, Nuovi Angeli).

Infine l’incredibile energia della Rino Gaetano Band fondata da Anna Gaetano (sorella di Rino) nel 1999 con le canzoni di un cantante ormai entrato nel MITO. I musicisti che la compongono sono Alessandro, nipote di Rino, (voce e chitarra acustica), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Marco Rovinelli (batteria), Fabio Fraschini (basso), Michele Amadori (tastiere e cori), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori). Un’unica grande Famiglia che s’impegna per restituire un po’ del Rino che avremmo sempre voluto vedere sul palco e che, attraverso il RINO GAETANO DAY, non perde occasione di schierarsi, ogni anno, dalla parte di chi lotta per la solidarietà, la ricerca scientifica, la tutela dei bambini, l’ambiente, i diritti degli animali.

FESTA BAVARESE ALLE OFFICINE DI SAVONA

La pizzeria “Fior di Grano”, presso il Centro Polifunzionale “Le Officine” di Savona, si prepara ad accogliere la “Festa Bavarese”: un’occasione unica per vivere tre giorni di puro divertimento tra gastronomia, birra e musica dal vivo di sottofondo. ’evento si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 18, nei locali di “Fior di Aroma” e “Fior di Grano”, con tre proposte culinarie tipiche bavaresi: mezzo stinco alla birra con contorno di patate al forno; “il bavarese” (farcito con stinco di maiale alla birra cotto a bassa temperatura e cipolle caramellate, guarnito con senape al miele); “la bavarese” (pizza con mozzarella fior di latte Gruyere Svizzera, Weisswurs, Bratwurst, patatine fritte, cipolle di tropea caramellate e in uscita senape al miele). Il tutto accompagnato dalla mitica birra bavarese.

Ad animare le serate un ricco programma musicale, che vedrà la presenza di complessi musicali che faranno da sottofondo alle serate e renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente. Venerdì 11 ottobre ospite il complesso “Pink-ribbon” con funky e rock degli anni ’70-’80. Sabato 12 ottobre “Gruppo Liberamente-Tributo ufficiale ai Nomadi”. Domenica 13 ottobre “70’s Tribute”, che porterà sul palco musica Rock Blues.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0192579994 e 3381058657.

MERCATINO DEGLI ARTIGIANI A LOANO

Domenica 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 19, in piazza Massena a Loano, torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’Associazione “Artigianalmente” con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Loano. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A CENGIO TORNA LA CASTAGNATA

La ProLoco di Cengio è lieta di presentare: la 44esima edizione della Castagnata di Cengio. Domenica 13 Ottobre Loc.Isole. Dopo il grande successo dello scorso anno, il format è stato arricchito con nuove iniziativ: dal mattino Mercatini di artigiani e produttori locali.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 12 OTTOBRE torna l’appuntamento con lo slow #trekking con gli asini, una passeggiata di due ore immersi nel verde lungo i sentieri del nostro magnifico #entroterra (dalle ore 10.00 – riservato per adulti e bambini/ragazzi sopra i 12 anni).

Alle 11.00, invece, spazio al format ludico e divertente CACCIA AL TESORO A TEMA ANIMALI.

DOMENICA 13 OTTOBRE alle ore 14.00 ritorna TREKKING CON STORIE (su prenotazione anche il BATTESIMO DELLA SELLA).

E nel pomeriggio #castagnata e merenda!!!

Il nostro staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

