Albisola Superiore. Sono ore di grande lavoro per riportare al più presto la normalità nelle zone di Olmo e Casino dopo la frana che ieri sera, a Ellera, ha bloccato parzialmente il corso del Sansobbia impedendo le vie di accesso alle abitazioni della zona e nel contempo avvicinando l’acqua alle case.

A notte inoltrata un’altra frana ha definitivamente ostruito l’alveo del corso d’acqua rendendo necessaria lo sgombero a scopo cautelativo di tutte le abitazioni della zona (alcune famiglie per un totale di otto persone, cinque cavalli e due cani).

Sul posto, già da questa notte e ancora in queste ore, il sindaco Maurizio Garbarini e l’assessore alla protezione civile Massimo Sprio, che con massima attenzione monitorano la situazione con la sua squadra, i tecnici e i geologi che stanno cercando di trovare una soluzione per riportare il prima possibile le famiglie a casa.

“La decisione di fare sfollare queste persone è stata dettata da una situazione di potenziale pericolo e quindi per evitare eventi più gravi – spiega a IVG.it il primo cittadino, che continua – Insieme alle squadre di protezione civile e ai vigili del fuoco, a scopo cautelativo per garantire la massima sicurezza, abbiamo provveduto in questo senso”.

“Ora è nostra premura cercare di capire se si riesca in qualche modo a fare rientrare il Sansabbia nell’alveo, quindi allontanarlo dalle abitazioni. La due località restano per il momento isolate”.

Frana a Ellera, isolata località Casino

Al momento La frazione di Casino risulta raggiungibile solo grazie ad un sentiero.