Foscolo e Canepa (Lega): “Funivie infrastruttura strategica. Il Ferrobonus fondamentale per incentivare il trasporto ferroviario sostenibile”

Savona. “Utilizzare la rete ferroviaria per alleggerire il traffico stradale dal passaggio di tir sarà possibile grazie alla firma del protocollo tra le Regioni (Puglia, Calabria, Liguria, Piemonte e Lombardia) e il Governo tramite il finanziamento dell’incentivo del Ferrobonus come annunciato dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi”. Lo affermano in una nota Giancarlo Canepa e Sara Foscolo, candidati consiglieri alle elezioni regionali per la Lega.

“Proprio l’onorevole Rixi, in occasione del sopralluogo avvenuto ieri presso le Funivie di San Giuseppe di Cairo – precisano i due candidati della Lega – lo ha confermato, così come gli investimenti del Governo su questa infrastruttura strategica per il nostro territorio. Proprio attraverso le intese operative vengono finanziati, con un contributo aggiuntivo rispetto a quello nazionale, i servizi di trasporto ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuati in ciascuna regione”.

“Le aree del savonese e della Valbormida rientrano a pieno titolo nell’intervento economico Ferrobonus che si conferma un importante strumento per incentivare il trasporto ferroviario sostenibile. Una svolta importante perché contribuisce al raggiungimento degli obiettivi europei su mobilità e sostenibilità ambientale, mitigando il trasposto su gomma anche e soprattutto alla luce dei noti problemi infrastrutturali della rete autostradale sui quali il Ministero sta lavorando alacremente dopo anni di scarsa se non addirittura assente, programmazione”.

“Il rilancio della provincia di Savona passa anche attraverso il rilancio del suo retro porto naturale che è la Val Bormida le cui aree, potendo efficacemente utilizzare gli impianti funiviari sarebbero una risorsa importante per abbattere il trasporto su gomma, creare lavoro, sviluppo e ottimizzazione della filiera produttiva. L’obbiettivo ambizioso è quello di creare le condizioni, attraverso una rete integrata di trasporto, per far diventare questa infrastruttura il buffer naturale di tutte le rinfuse, obbiettivo perseguibile attraverso l’aiuto di tutti i soggetti produttivi, degli stakeholder pubblici e di tutti i rappresentanti dei lavoratori. L’annunciata proroga della gestione commissariale consente di traguardare queste aspettative con maggior chiarezza”.

“La Lega è pronta a fare la sua parte per a dare risposte concrete ai dipendenti e alle organizzazioni sindacali che da cinque anni attendono la ripartenza degli impianti funiviari fermi dopo il crollo di due piloni dalla stazione di San Lorenzo”.