Football americano, Pirates: al via la lunga preseason in attesa dei primi impegni ufficiali

Albisola Superiore. Si scaldano i motori in casa Pirates 1984 per l’inizio della lunga stagione di football americano che si divide come sempre accade in due parti separate ma fondamentali l’una per l’altra. In previsione del campionato nazionale di IFL2 che di norma vede il kick off ad inizio aprile, venerdì 18 e sabato 19 ottobre inizierà per i pirati e per tutte le franchigie italiane la lunga preseason, la quale tra preparazione atletica, recruiting e studio di nuovi schemi sia in attacco che in difesa, porterà le varie franchigie al football giocato sul “gridiron”.

Il football americano sta vivendo in Italia un periodo d’oro, tante nuove leve e tanti team iscritti nei vari campionati (sono 14 quest’anno in IFL2), dal campionato maggiore la IFL passando per la IFL2 dove appunto militano i Pirates 1984, terminando con la 9FL, il campionato nazionale con 9 giocatori schierati in campo.

Molto rilievo e molta pubblicità lo sta regalando il flag football, disciplina che diverrà olimpica a Los Angeles 2028 e che grazie alla sua modalità di “placcaggio” non ammette contatto e quindi limita al massimo il contatto fisico tra avversari. Di fatto per placcare un avversario basterà staccare una delle 2 bandierine che i giocatori portano in vita legate ad una cintura. In questo modo ragazzini piccoli, ragazze e donne ma anche uomini adulti possono cimentarsi in questo veloce e divertente sport che molto interesse sta suscitando in America.

Tornando al vecchio football americano, i Pirates che proprio quest’anno hanno festeggiato i primi 40 anni di football, rimangono sempre con le porte aperte a chiunque volesse provare questo sport, sotto gli occhi attenti di coach Alfredo Giuso Delalba e del suo coaching staff al top per serietà e professionalità. Oltre al recruiting nazionale (un vero football mercato tra franchigie) i pirati nostrani sono fermamente presenti nelle varie scuole del savonese e dell’albisolese con i 2 progetti Fidaf per insegnare il flag e il football ai bambini. Con i due progetti denominati SAJ e SAk (scuola attiva junior e scuola attiva kids) coach Pirates con le doverose qualifiche insegnano ed imparano ad amare uno sport bello e di fratellanza come il football.

L’autunno e l’inverno saranno scanditi dagli allenanti al Pirates field di Luceto ad Albisola Superiore il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30, il venerdì sera dalle 20.45 alle 23.15, e il sabato mattina con inizio allenamenti alle 10.30 e termine alle 12.30,

Anche la squadra femminile dei Pirates 1984 inizierà i propri allenamenti di flag football in autunno e neanche a dirlo il recruiting per chi volesse essere interessata a provare è sempre aperto. Le terribili piratesse di anno in anno giocano il campionato italiano F3 (flag football femminile) raggiungendo da varie stagioni le finali nazionali che sia disputano giugno a Grosseto presso lo spettacolare complesso della Principina.

“Nei Pirates che in molti paragonano ad una seconda famiglia si stringono amicizie, si suggellano nuove fratellanze, la confort zone è ottima ma la ricerca delle vittorie della perfezione e del bel football è alla base di ogni season al Pirates field – spiegano i dirigenti della società -. La ‘perfect season’ della passata stagione, con 9 vittorie sul campo su altrettanti incontri ne è la prova inconfutabile. Il vento è cambiato a Luceto e se prima si tendeva a chiamare ragazzi nelle varie realtà italiane di football americano, adesso invece sono i ragazzi magari dalla toscana dal piemonte o dalla lombardia a voler venire a giocare il liguria nei pirati. Merito di un front office con duo storico Michele Giacchello ed Eugenio Meini, rispettivamente presidente e vice presidente Pirates 1984, di un press & comunication office che dalla passata stagione da rilievo alle gare interne dei pirati con il “live streaming” (tra i più seguiti in Italia con il commento di Giorgio Bianchini) su FIFAF TV e vari video e interviste durante la stagione regolare a giocatori ed allenatori il tutto coadiuvato da Pietro Giacchello, e merito soprattutto della ‘sideline’ pirata, composta come già abbiamo decantato da allenatori (ruolo per ruolo) con molta esperienza alle spalle e tanta passione professionalità, tra tutti il defensive coordinator Michele de Cunsolo e la offensive coordinator, in profumo di NFL Alice Menaballi.

“Per adesso non crimine che goderci il football oltre oceano con la NCAA il football collegiale di uno spettacolo assoluto per appartenenza e folklore e la NFL il sogno di tutti, il quale dal venerdì mattina (qui in Italia) al martedì mattina tiene incollato allo schermo sempre più appassionanti nel nostro bel paese. Il football americano – concludono – sta prendendo sempre più piede in Italia e in particolare ad Albisola Superiore trova una concreta realtà di nome Pirates 1984, che insegna e divulga questo sport fatto di passione e amore. Non ci rimane che rinnovare l’appuntamento con i primi allenamenti di inizio stagione, venerdì sera dalle 20.44 alle 23.15, ed a seguire il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30”.