Finalmente la Seconda Categoria: ecco il calendario del Girone “B”

Da poche ore le squadre del Girone “B” di Seconda Categoria conoscono il loro calendario. Si parte il 27 ottobre. Un dato che deve far riflettere chi organizza i tornei della fascia più fragile del calcio. Gli allenamenti delle squadre sono iniziati ai primi di settembre e, con un inizio così posticipato, i mesi di attesa prima delle partite ufficiali importanti (la coppa è un allenamento con arbitro, a microfoni spenti viene descritta così) sono ben due. Di più della Serie A, dove si inizia a inizio luglio per poi giocare a metà agosto. Per il Girone “A” si deve ancora attendere.

Prima giornata

BARDINETO vs VELOCE

CENGIO “B” vs MURIALDO

PALLARE CALCIO vs NOLESE

PRIAMAR vs ROCCHETTESE

QUILIANO&VALLEGGIA “B” vs SASSELLO

VIRTUS DON BOSCO vs PLODIO

Clicca sul calendario per ingrandire/scaricare