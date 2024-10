Finale, stretta contro i ciclisti “indisciplinati”: a un mese dal lancio della campagna “Follow the Rules” una decina di verbali contestati

Finale Ligure. Ad un mese dall’inizio della campagna informativa “Follow the Rules“, pianificata dal Comune di Finale Ligure, la polizia locale finalese traccia un primo bilancio dell’iniziativa.

Obiettivo dichiarato dell’amministrazione è quello di sensibilizzare i tanti ciclisti presenti in città in questo periodo, molti dei quali di provenienza straniera, verso il rispetto delle principali regole di comportamento sulla strada, ma anche di richiamare l’attenzione verso le buone maniere, ad esempio evitare di parcheggiare le biciclette accostate ai monumenti, alle panchine, agli usci delle abitazioni.

“Ogni giorno gli agenti del comando finalese e volontari del Consorzio FOR (Finale Outdoor Region) – si legge in una nota – presidiano le zone ove il fenomeno è maggiormente presente, quali ad esempio Finalborgo e la l’area centrale di Finalpia, con il primo obiettivo di informare i bikers e dissuadere gli ospiti dal circolare contromano su strade aperte al traffico, ovvero chiedere loro di procedere con bici a mano sui percorsi riservati ai pedoni. Nella stragrande maggioranza dei casi l’iniziativa è percepita positivamente dagli stessi cicilisti, che non hanno difficoltà ad assecondare le indicazioni riportate sulla segnaletica dedicata predisposta dal Comune, talvolta chiedendo la possibilità di scattare una foto ricordo in compagnia degli agenti, in prossimità di uno dei pannelli gialli che identificano l’iniziativa”.

“L’approccio soft tuttavia non significa impunità verso le condotte più spericolate, dall’avvio della campagna sono una decina i verbali contestati a ciclisti per violazioni al Codice della strada, prevalentemente nella zona di Finalpia. Il bilancio è dunque positivo, tanti appassionati delle vacanze in bicicletta in più, qualche disagio e qualche ‘mugugno’ in meno”, fanno notare dall’amministrazione comunale finalese.