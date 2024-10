Finale Outdoor Region: nuova partnership per lo sviluppo del cicloturismo

Finale Ligure. Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, presenta la partnership con il Consorzio Finale Outdoor Region, domani in occasione dell’apertura della 61° edizione del TTG Travel Experience, l’evento di riferimento per il turismo a livello internazionale in programma fino all’11 ottobre a Rimini Expo Centre.

Negli stessi giorni il Gruppo svizzero porterà le proprie soluzioni, in particolare l’ecosistema di ricarica sviluppato in anni di lavoro, anche a InOut|The Contract Community, l’appuntamento dedicato a tutta la community del contract, che rappresenta un evento unico in Italia per il comparto dell’hospitality.

Una tre giorni fieristica a cui Repower partecipa anche per approfondire le potenzialità del cicloturismo e della mobilità elettrica come leve per la promozione turistica e lo sviluppo economico dei territori, a supporto delle strutture ricettive.

In tal senso è centrale la collaborazione con il Consorzio Finale Outdoor Region, che ha scelto DINAclub per promuovere il cicloturismo in un territorio che è diventato un benchmark internazionale per servizi e offerta dedicata alle due ruote. L’area, che comprende Finale Ligure, Pietra Ligure e tutta la Finale Outdoor Region, gode di una solida reputazione come paradiso per gli amanti degli sport outdoor, con oltre 200 mountain bike trails e migliaia di vie di arrampicata e sentieri per l’hiking.

Cuore della partnership è da una parte l’infrastrutturazione con DINA dell’Outdoor Base di Finale e di Pietra Ligure e una convenzione che prevede condizioni di favore per l’ingresso dei consorziati in DINAclub, il primo network di ricarica dedicato alle e-bike.

Il progetto DINAclub si sposa con la volontà del Consorzio di dare ulteriore supporto agli appassionati alle due ruote a cui già si rivolge con successo, potenziando la propria attrattività e offrendo un nuovo servizio ai cicloturisti, che potranno così ricaricare comodamente le proprie e-bike. Inoltre, scansionando il QR code presente sulle DINA, le rastrelliere di ricarica di design pilastro di DINAclub, i biker potranno scaricare gratuitamente le mappe regionali komoot per esplorare il territorio e pianificare le proprie escursioni nella Region.

DINAclub sarà anche il focus di una tavola rotonda dedicata proprio alle potenzialità del cicloturismo per lo sviluppo dei territori: “Il cicloturismo tra destinazione turistica e marketing territoriale: il progetto DINAclub” in programma domani, 9 ottobre, dalle 14:00 alle 15:00 nella Sala Abete – Hall Ovest della Fiera.

Un dibattito a cui interverranno Davide Damiani, Responsabile relazioni esterne Repower Italia, Enrico Guala, Direttore Marketing del Consorzio Finale Outdoor Region, e la bike influencer Ilaria Fiorillo, che racconterà la propria esperienza in e-bike dopo aver pedalato lungo il nuovo itinerario DINAclub in Salento, tra masserie, hotel e campeggi entrati recentemente nel network.

“DINAclub è un progetto ambizioso di cui siamo molto orgogliosi e che abbiamo fortemente voluto per promuovere la mobilità sostenibile, valorizzare i bellissimi territori del nostro Paese e supportare in questo modo il business delle tante strutture ricettive che ci hanno scelto come partner – commenta Davide Damiani –. DINAclub è prima di tutto un servizio per la grande community di cicloturisti: infatti, grazie alla collaborazione con komoot i biker hanno un motivo in più̀ per fermarsi nelle strutture di DINAclub, potendo scaricare gratuitamente una mappa offline che altrimenti sarebbe a pagamento”.

“Lungo i percorsi ciclabili promossi da Repower sulle mappe di komoot, le oltre 250 strutture ricettive in tutta Italia che hanno aderito al circuito DINAclub sono segnalate sia come punto di sosta, sia come provider del servizio di ricarica per e-bike. Ciò significa visibilità per le strutture stesse, che Repower contribuisce a rafforzare attraverso la promozione sui propri canali digitali: una strategia di marketing territoriale che offriamo ai nostri partner anche attraverso attivazioni sul territorio e coinvolgendo i consorzi turistici, la cui capacità di fare network diventa cruciale per la promozione dei territori in cui operano”.

“La Finale Outdoor Region è riconosciuta a livello internazionale come una destinazione d’eccellenza per la mountain bike, con oltre 200 trail a disposizione dei biker – sottolinea Enrico Guala -. Tuttavia, stiamo vedendo un crescente interesse da parte di viaggiatori e cicloturisti che desiderano scoprire le meraviglie del nostro territorio. Il progetto DINAclub è un asset strategico per intercettare questo nuovo pubblico, offrendo un servizio essenziale e smart per chi sceglie l’e-bike per le proprie avventure”.

“Siamo convinti che Finale Ligure, Pietra Ligure e gli altri comuni della Region possano diventare sempre più spesso tappe ideali per cicloviaggiatori desiderosi di scoprire i nostri borghi e di godere con calma dei sapori, delle tradizioni e dei panorami unici che il nostro territorio offre, dalla costa all’entroterra” conclude.