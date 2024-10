Finale Ligure, Milena Poliani nuova presidente della Zonta Club

Zonta Club Finale Ligure, attivo sul territorio da più di 30 anni, ha celebrato il passaggio di consegne tra la presidente uscente Patrizia Colman, e la nuova presidente Milena Poliani per il biennio 2024/26. È un momento significativo per il Club, in cui si rinnova la leadership e si prosegue nell’impegno per la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze.

Nel Direttivo confermate la tesoriera Piera Ferruccio e la segretaria Silvia Pagliano.

Da sempre in prima linea in tutte le iniziative a favore della piena dignità delle donne, Zonta Club Finale collabora attivamente con le scuole superiori del territorio e con i servizi sociali del Comune di Finale.

Tra i prossimi obiettivi l’inaugurazione della nuova sede sociale e un fitto programma di eventi per aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere e sul supporto attivo tra donne.