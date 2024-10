Festa d’Autunno a Calizzano, Castagnata a Rialto, “Ottobre De André” e Fiera della Zucca: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nel fine settimana saranno ancora una volta tantissimi gli appuntamenti da non perdere a cominciare dalla Castagnata a Rialto, la Festa d’Autunno a Calizzano, la Fiera della Zucca a Zuccarello, un nuovo concerto della rassegna “Ottobre De Andrè” ad Albenga, ma anche una nuova tappa del Mercato Riviera delle Palme che sarà a Cogoleto. Non mancheranno poi mostre, spettacoli, momenti culturali e tanti altri eventi per trascorrere un fine settimana all’insegna del relax e del divertimento in tutto il Savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A RIALTO C’E’ LA CASTAGNATA

Domenica 20 ottobre la Polisportiva Rialtese organizza la Castagnata a Rialto, in località “Chiesa” con disponibilità di posti a sedere al coperto. A partire dalle 12 sarà possibile gustare ravioli, polenta, salsiccia, foccaccini e, ovviamente, le caldarroste.

Ad animare la festa ci sarà la musica di Fabio, Serena e Walter. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva.

FESTA D’AUTUNNO A CALIZZANO

l 20 ottobre 2024, Calizzano tornerà a festeggiare con la “Festa d’Autunno”, un evento dedicato alla celebrazione della stagione e delle sue ricchezze. Le vie del paese saranno animate da stand gastronomici e caldarrostai, pronti a deliziare i visitatori con i sapori autentici del territorio. La competizione per la prestigiosa “Castagna d’Oro”, titolo assegnato al miglior caldarrostaio, sarà uno dei momenti più attesi della giornata. Il programma della festa include inoltre l’intrattenimento musicale, con performance dal vivo che animeranno il borgo grazie ai gruppi Dodo e Charlie, e una speciale esibizione di Live Sax e DJ Set presso il Cinema Verdi.

Anche per questa occasione, i più piccoli saranno protagonisti con attività creative e giochi organizzati dall’associazione “Capriole sulle Nuvole”, mentre il “Battesimo della Sella” sarà di nuovo disponibile per tutti i giovani cavalieri in erba. Sarà presente anche il Gruppo Storico di Calizzano, in collaborazione con “La Fenice del Vasto”, per offrire un tuffo nelle atmosfere medievali con rievocazioni storiche e costumi d’epoca.

FIERA DELLA ZUCCA A ZUCCARELLO

Domenica 20 ottobre a Zuccarello appuntamento con la Fiera della Zucca organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con il patrocinio della Regione Liguria. Dalle 10.30 apriranno gli stand espositivi e alle 12 quelli gastronomici con specialità a base di zucca e porchetta non stop.

Nell’ambito della fiera ci sarà un’esposizione di zucche, merciaio medievale, di strumenti musicali (realizzati con la zucca del famoso gruppo Cucurbita Sapiens Orchestra), saranno presenti intagliatori di zucca dell’istituto alberghiero di Alassio e ci sarà l’intrattenimento musicale oltre ad animazione, laboratori gratuiti, musica e giochi per bambini.

In caso di allerta meteo la festa sarà rimandata alla prima domenica di novembre.

PROSEGUE LA RASSEGNA OTTOBRE DE ANDRE’

Appuntamento da non perdere domenica 20 Ottobre ad Albenga con la band di Lucio Fabbri. “Sono felicissimo -dichiara il “violino” nazionale per eccellenza- di tornare ad Albenga per la manifestazione dei Fieui di caruggi dedicata al caro Fabrizio De André. Con me ci saranno quattro musicisti straordinari per un concerto che mi auguro possa restare indimenticabile”. Ma chi è Lucio Fabbri, detto appunto Violino? Suona la chitarra, le tastiere, il violino ovviamente, la viola, il violoncello. Come direttore d’orchestra ha vinto sette volte il Festival di Sanremo. Ha collaborato con Pierangelo Bertoli, Milva, Eugenio Finardi, Nada, Dolcenera, i Matia Bazar, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci, i Maneskin, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Giorgio Gaber, Grazia Di Michele, Paul Young, Cristiano De André, Massimo Ranieri, Paola & Chiara, Dee Dee Bridgewater. Ma la sua massima espressione è probabilmente con il gruppo della P.F.M. proprio in occasione del famoso concerto con Fabrizio de André: un sound che si mescola alla perfezione con le sonorità musicali delle canzoni di Faber.

Basta pensare a “Il pescatore”, dove il violino di Fabbri sembra quasi incantare chi ascolta e ne rapisce la fantasia con suoni decisamente innovativi, soprattutto per l’epoca in cui si svolse il concerto. Sul palco con Lucio Fabbri Massimo Germini, collaboratore e chitarrista storico di Roberto Vecchioni, Paolo Bonfanti, icona del rock blues italiano, Roberto Gualdi, batterista dalla straordinaria energia, Antonio Petruzzelli, bassista di eccezionale bravura. Il concerto avrà inizio alle ore 17 e proporrà al pubblico cinquant’anni di canzoni memorabili, arrangiate, prodotte e portate al successo da Lucio Fabbri insieme a Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Eugenio Finardi, la PFM, Fabrizio De André. Un imperdibile viaggio attraverso la migliore canzone d’autore.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Albenga.

NUOVO APPUNTAMENTO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA

Il prossimo concerto FIMS inserito in cartellone sarà all’insegna dell’internazionalità e tutto incentrato sui Grandi della Musica Classica. Sabato 19 ottobre in S. Andrea a Savona potremo ascoltare infatti il pianista kazako Rakhat-Bi Abdyssagin, in un concerto molto variegato nella scelta del repertorio, che spazia da Bach, Mozart, Beethoven, Chopin a Liszt e Skrjabin. Abdyssagin non è solo un esecutore, ma soprattutto compositore, con una formazione importante divisa tra Kazakistan, Inghilterra, Italia e Russia.

Il Kazakistan è un paese che ha investito moltissimo nella cultura e nella formazione musicale e molto desideroso di esportare al di fuori dei confini nazionali i propri musicisti e la propria musica popolare e folkloristica. Auspichiamo che possa essere l’inizio di un sodalizio interculturale tra le due nazioni.

Rakhat-Bi ABDYSSAGIN, classe 1999, è un compositore, pianista e musicologo kazako, vincitore di numerosi premi. E’ soprannominato il Mozart kazako: dall’età di 9 anni si dedica alla composizione e la sua musica è stata eseguita in prestigiose sale da concerto. Come esecutore al pianoforte, oltre a un’ampia attività concertistica, ha inciso tre CD per la casa discografica tedesca Kreuzberg Records (2021-2023).

CASTAGNATA, FRITTELLE E VIN BRULE’ A LOANO

Domenica 20 ottobre a partire dalle 15 nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata di Loano (presso i frati Cappuccini) di via dei Gazzi a Loano si terrà una festa a base di castagne, frittelle di mele e vin brulè. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Loano, è organizzata dall’associazione Focolare Francescano con il “coordinamento” di Linda Baracco, consigliere comunale con incarico alla Consulta del Terzo Settore e del Volontariato.

Tutto il ricavato sarà destinato al Banco di Solidarietà Padre Santo di Loano e sarà utilizzato per l’acquisto di generi alimentari da destinare ai bisognosi (ogni anno la parrocchia dona circa 5.600 pacchi alimentari) e per fornire loro altre forme di assistenza.

Per informazioni contattare i numeri 019.66.80.85 o +39.339.240.5828, inviare una mail a loano@cappucciniliguri.it o visitare la pagina Facebook parrocchiaimmacolataloa.

MERCATO RIVIERA DELLE PALME A COGOLETO

Domenica 20 ottobre a Cogoleto appuntamento con la decima tappa 2024 del Mercato Riviera delle Palme.

Dalle 8 alle 19.30 la passeggiata a mare sarà percorsa dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

BONSAI IN FORTEZZA A SAVONA

Dopo il successo delle prime due edizioni, con oltre 2.000 visitatori, il 19 e 20 ottobre 2024, la Fortezza del Priamar di Savona ospiterà la terza edizione della mostra “Bonsai in Fortezza”, a cura dell’Associazione Culturale Ponente Bonsai Savona. L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

– sabato 19 ottobre, dalle ore 10:30 alle 18;

– domenica 20 ottobre, dalle ore 9 alle 17.

La Mostra sarà allestita nella suggestiva Sala della Sibilla, abitualmente utilizzata per importanti congressi. L’esposizione consisterà nell’allestimento di 45 spazi espositivi (Tokonoma) nei quali saranno collocati esemplari di alberi in miniatura (Bonsai), pietre (Suiseki) e composizioni erbacee (Shitakusa e Kusamono), con relativi elementi di accompagnamento.

L’antichissima arte del Bonsai proviene dalla tradizione giapponese e consiste nel creare miniature di alberi, coltivati in vaso, secondo canoni ben precisi, con lo scopo di riprodurre la natura in piccole dimensioni.

Oltre alle visite guidate della Mostra, sono previste quattro conferenze e diverse dimostrazioni di arti marziali giapponesi a cura di altre associazioni liguri.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.. E non mancherà la #castagnata.

SABATO 18 OTTOBRE alle ore 10.00 VISITA GUIDATA DEL PARCO, a cura del nostro staff, mentre alle ore 11.00 spazio al GIRETTO A CAVALLO nell’uliveto.

DOMENICA 19 OTTOBRE nuovo appuntamento con la VISITA GUIDATA, alle ore 11.00 torna il format esperienziale FUN4KIDS, il divertimento con #asini e #cavalli raddoppia…

Il nostro staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

