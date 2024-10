Ex aree Piaggio a Finale Ligure, via libera per i nuovi 200 parcheggi

“Ex aree Piaggio Finale Ligure: iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza. Prossima apertura del parcheggio ad uso pubblico, che consentirà di ottenere circa 200 posti auto”. L’annuncio su Facebook da parte dell’assessore comunale all’urbanistica Umberto Luzzi, nell’ambito delle stesse trattative in corso con la nuova proprietà per la fase di riqualificazione della zona fronte mare cittadina.

L’amministrazione comunale ha quindi provveduto a stipulare una convenzione per l’inizio dei lavori e aprire prima possibile un’area sosta strategica per Finale Ligure. “Era uno di nostri primi punti programmatici relativi alle aree ex Piaggio e lo abbiamo raggiunto” ha detto il sindaco Angelo Berlangieri.

Nella porzione adiacente al piazzale Issel sulla via Aurelia, vicino alla stazione ferroviaria, sono iniziati gli interventi propedeutici la realizzazione del nuovo parcheggio, che darà respiro alla cittadina finalese in particolare nei mesi estivi.

Tra i lavori in itinere la messa in sicurezza dell’area, di circa 4 mila metri quadrati, e una nuova illuminazione: l’opera dovrebbe essere pronta entro la prossima primavera.

Per la nuova amministrazione Berlangieri, quindi, un primo atto concreto per definire in questo mandato una progettazione di restyling delle ex aree industriali, in stato di abbandono e degrado da diverso tempo.